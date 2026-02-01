Prisma Taranto ci prova, ma Prata prevale al quarto set

Taranto ci prova. Partita in equilibrio fino al terzo set. Nel quarto parziale Prata ha la meglio: 25-23, 25-15, 22-25, 25-18. Non sono bastate le prove di Hopt (13 punti) e di Antonov entrato nel secondo set a dare man forte al reparto opposti. Prata ha accelerato proprio nel quarto parziale quando sembrava si potesse sperare nel tie break.





Queste le parole di capitan Antonov dopo il match: ”Abbiamo lottato contro una squadra veramente forte, è stato un match equilibrato, ma quando questa squadra spinge sull’acceleratore diventa davvero difficile poi giocarsela. Sono contento di aver potuto dare un contributo ma non è servito a vincere, speriamo che questo set conquistato con i denti qui possa dare un’iniezione di fiducia per il prossimo match che ci aspetta in casa”.



(Foto Uff stampa Tinet Prata diffusa dall’Ufficio Stampa Prisma Taranto)