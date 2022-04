Prisma Taranto-Bluenergy Piacenza, al PalaMazzola sfida per la Challenge Cup

Dopo oltre un mese, la Gioiella Prisma Taranto (foto Aurelio Castellaneta) torna davanti al pubblico di casa. Domenica 24 aprile, la formazione ionica affronterà al PalaMazzola (prima battuta alle 16.30, diretta su Volleyball World TV), la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella seconda giornata dei Play Off per il 5° Posto.

In casa rossoblu c’è voglia di riscatto. Dopo la sconfitta nella domenica pasquale contro Verona, la squadra allenata da coach Vincenzo Di Pinto proverà a sfruttare il calore del pubblico del PalaMazzola per ottenere il primo successo del post season. Rispetto alla gara di sette giorni fa, torneranno a disposizione il secondo palleggiatore Dosanjh e l’opposto Stefani, riaggregati al gruppo negli ultimi giorni.





Piacenza non è un avversario facile. Vittoriosa contro la Top Volley Cisterna per 3-0, la squadra emiliana guidata da coach Bernardi proverà a ottenere il piazzamento europeo tramite i Play Off 5° posto dopo l’eliminazione nei quarti di finale dei Play Off Scudetto, ad opera dall’Itas Trentino. Lagumdzija e compagni vorranno anche riscattare il ko subito due mesi fa, al PalaMazzola, in regular season. Nei biancorossi dovrebbe ancora essere assente il palleggiatore Brizard, sostituito da Pujol nell’ultima uscita.

A presentare la sfida del PalaMazzola è Gabriele Laurenzano, libero della Gioiella Prisma Taranto: “Contro Piacenza sarà, per noi, una partita importantissima. Rispetto alla gara di domenica scorsa contro Verona, dove non abbiamo dato il meglio, mi aspetto un grosso cambiamento. Sarà una sfida difficilissima dato che Piacenza punta alla Challenge Cup. Gli emiliani sono temibili in tutti i fondamentali, ci attende una vera battaglia. D’altro canto, anche noi daremo il cento per cento, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Per farlo, abbiamo bisogno anche della spinta del PalaMazzola, che ci ha sostenuto per tutto l’anno, anche nei momenti più difficili della stagione”. Saranno Matteo Talento di Lucca (LU) e Rosario Vecchione di Salerno (SA) direttori di gara dall’incontro. Prima battuta alle ore 16.30.

La Gioiella Prisma Taranto comunica che sarà possibile acquistare i tagliandi per l’accesso al PalaMazzola anche nella giornata di domenica. Il botteghino di via Venezia sarà aperto a partire dalle ore 15.30. I titoli di accesso potranno anche essere acquistati presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B, presso il Bar Coffe Time sito in via Principe Amedeo 172 o presso il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it.

Il costo del biglietto intero – posto unico – sarà di €16; il ridotto per la fascia d’età 12-18 anni e per gli over 65 avrà il costo di €12 mentre tutti i tifosi inclusi nella fascia 3-11 anni potranno acquistare il tagliando al costo di 3€. Tutti gli importi sono da ritenersi inclusi dei diritti di prevendita. La società, inoltre, comunica che l’accesso al palazzetto sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “super green pass” e della mascherina FFP2. Il super green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.