Prisma Taranto a Civitanova per tentare l’impresa. Diretta su Rai Sport

Domenica 16 febbraio, alle 20:30, l’Eurosuole Forum sarà il teatro di una battaglia importante per la Gioiella Prisma Taranto, impegnata nella difficile trasferta contro la Cucine Lube Civitanova. Il match, trasmesso in diretta su Rai Sport, rappresenta un appuntamento delicato per la squadra pugliese, che deve assolutamente raccogliere punti per rimanere aggrappata alla SuperLega.



La classifica parla chiaro: la Prisma è penultima con un punto dalla zona retrocessione. Il punto conquistato nell’ultimo match ha dato ossigeno, ma la situazione resta delicatissima. Serve una vera e propria impresa contro una Lube ferita ma sempre temibile. Nessuno, finora, è riuscito a violare Civitanova un gigante, ma con qualche crepa.



La Lube arriva infatti da una sconfitta in campionato contro Modena e questa sera sarà impegnata anche in Challenge Cup, quindi con un calendario serrato e faticoso. Sarà l’occasione giusta per approfittare di eventuali cali fisici o mentali dei padroni di casa? Taranto dovrà essere cinica, pronta a lottare su ogni pallone e trasformare ogni minima opportunità in punti pesanti.



A rendere la serata ancora più speciale c’è il duello in famiglia: Dante Boninfante, coach della Prisma, si troverà di fronte suo figlio Mattia, palleggiatore della Lube. Un incrocio dal sapore unico, che aggiunge un ulteriore carico emotivo alla sfida. Nulla è impossibile: lo dice la storia, all’andata la Gioiella Prisma Taranto ha già dimostrato di poter battere Civitanova, vincendo 3-2 al PalaMazzola. Quella sera la squadra ha giocato con coraggio, determinazione e una fame incredibile. Servirà lo stesso spirito, se non di più, per ribaltare i pronostici anche in trasferta.



La classifica non lascia spazio a calcoli: serve una grande prestazione, serve il carattere, serve crederci fino all’ultimo scambio. Le parole di coach Boninfante: “Domenica sarà una partita difficile però nessun risultato appare precluso. Ci hanno lasciato le penne anche Trento e Perugia a posta piena, quindi parliamo di quella che potrebbe essere chiamata una mezza impresa: la storia ad oggi di questo campionato dice che Civitanova in casa è imbattibile. Noi dobbiamo provare a fare una cosa unica fino ad oggi e la voglia di provarci c’è. Bisogna fare quello che non abbiamo ancora fatto in trasferta, punti concreti, siamo consapevoli e desiderosi di andare a Civitanova per fare una gran bella partita”. (Foto repertorio)