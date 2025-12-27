Prisma La Cascina Taranto, ultima gara dell’anno davanti al pubblico di casa

Prisma La Cascina Taranto si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per una sfida di grande fascino e contenuti tecnici, l’ultima dell’anno in casa. Domenica 28 dicembre, alle ore 18, al PalaFiom, gli ionici ospiteranno la Virtus Aversa, formazione allenata dall’ex Gianluca Graziosi, e dal secondo allenatore Paolo Zambolin, altro ex di giornata, in un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti.

Aversa arriverà a Taranto forte di un organico solido e ben strutturato, capace di esprimere una pallavolo fisica ed efficace. I campani possono contare su terminali d’attacco di assoluto valore, a partire dall’opposto Motzo, giocatore di grande potenza e continuità, spesso riferimento offensivo principale. Al centro la coppia composta da Volpato e Mattei garantisce solidità a muro e buona presenza in fase di primo tempo, mentre sulle bande Tiozzo e Tallone assicurano equilibrio tra ricezione e attacco.



Le parole del vice allenatore Giosa:” Abbiamo lavorato sodo in queste settimane e sono fiducioso che prima o poi il lavoro premierà anche con i risultati. I ragazzi hanno disputato un ottimo secondo set domenica e tenuto testa a una squadra che non ha mai perso in casa come Pineto. Adesso dobbiamo soltanto stringerci in gruppo e concentrarci sulle prossime gare per far uscire il meglio delle nostre potenzialità”.