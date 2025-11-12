Prisma La Cascina Taranto, squadra affidata a Lorizio

La società rossoblu, impegnata nel campiinato di A2 maschile di volley, affida la guida tecnica a Pino Lorizio, già parte integrante dello staff tecnico rossoblù (ieri l’esonero di Graziosi).

‘La scelta – spiegano dalla Prisma La Cascina Taranto – si inserisce nel percorso di valorizzazione delle risorse interne, riconoscendo in Lorizio un professionista di esperienza e competenza, che negli anni ha dimostrato profonda conoscenza del territorio e del club ionico’.

Con questo nuovo incarico, ‘la società intende dare continuità al lavoro dello staff tecnico – si legge infine nella nota – confermando la fiducia nello staff attualmente in forza e nella solidità del gruppo’.