Prisma La Cascina Taranto, sfumano i playoff

Si chiude con una sconfitta il cammino esterno della Prisma La Cascina Taranto, che cade 3-0 sul campo della Virtus Aversa. Una gara in cui agli ionici non sono bastate le buone prestazioni offensive di Cianciotta (18 punti), Pierotti (9) e Galiano (5), subentrato nel corso del match a Sanfilippo, per arginare una formazione di casa solida e concreta.

Aversa ha fatto la voce grossa sin dalle prime battute, mostrando maggiore continuità e lucidità nei momenti chiave dei set. Trascinata da un Tallone in grande spolvero e da un Vattovaz altrettanto efficace, la squadra campana ha gestito con autorità il match, portando a casa l’intera posta in palio senza particolari sbavature.

Per Taranto resta il rammarico di non essere riuscita a sfruttare le occasioni nei frangenti decisivi, pagando qualche passaggio a vuoto e una minore incisività nei momenti cruciali. .

Con i risultati maturati sugli altri campi, sfuma definitivamente la possibilità per gli ionici di agganciare la zona playoff. Un epilogo che però non cancella quanto di buono costruito nel corso della stagione: la salvezza, tutt’altro che scontata, è arrivata grazie a un girone di ritorno di grande livello, che ha permesso alla squadra di risalire la classifica e giocarsi le proprie carte fino alle ultime giornate.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultimo appuntamento casalingo della stagione: domenica alle ore 18 la Prisma tornerà in campo contro Catania, per salutare il proprio pubblico e provare a chiudere nel migliore dei modi questa lunga annata significativa.