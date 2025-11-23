Prisma La Cascina Taranto ritrova la vittoria

La Prisma La Cascina Taranto torna alla vittoria con un netto 3-0 (25-15, 25-19, 25-19) che vale tre punti fondamentali, frutto di una prestazione finalmente convincente sotto ogni aspetto.



Una gara giocata con ritmo, ordine e dinamismo: i rossoblù hanno saputo imporre il proprio gioco fin dai primi scambi, mostrando continuità e lucidità sia in cambio palla sia nelle situazioni di break.

Protagonista assoluto Lawani, eletto MVP del match con 15 punti e un rendimento costante in tutte le fasi. Ottima anche la prova di Cianciotta, anch’egli a quota 15, incisivo sia in attacco sia dai nove metri, e quella di capitan Antonov, autore di 17 punti e punto di riferimento tecnico.

Buona la direzione dell’orchestra firmata da Yamamoto, bravo nel distribuire il gioco con dinamicità e nel tenere sempre alta la velocità della manovra.