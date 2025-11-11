Prisma La Cascina Taranto esonera il coach

Prisma La Cascina Taranto Volley ha sollevato dall’incarico di allenatore mister Gianluca Graziosi. E’ quanto si apprende dal comunicato giunto poco fa dalla società rossoblu.

“La decisione, maturata dopo un’attenta valutazione dell’andamento tecnico e dei risultati conseguiti – si legge – è stata assunta a malincuore nella consapevolezza della necessità di dare una svolta alla stagione e nuove motivazioni al gruppo. La società desidera ringraziare mister Graziosi per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera” chiude la nota della Prisma Taranto.