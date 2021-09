Prisma, campagna abbonamenti e prezzi gare SuperLega

SuperLega Volley, la Prisma Taranto lancia la campagna abbonamenti per la stagione alle porte. Ecco il dettaglio, comunicazione della società:

‘Dal 02 Ottobre 2021 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento, per assistere alle partite casalinghe della Gioiella Prisma Taranto volley del girone d’andata.





La Tessera sarà valida dal 10 Ottobre 2021 al 19 Dicembre 2021 e comprenderà le prime 6 partite ufficiali che la Gioiella Prisma Taranto disputerà al Palamazzola.

ACCESSO ALL’IMPIANTO. L’accesso all’impianto avverrà secondo le disposizioni vigenti in materia di disputa delle manifestazioni sportive della stagione 2021/2022 e le norme che disciplinano la presenza di pubblico nei palazzetti.

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti stabiliti dalle Autorità governative nazionali e/o regionali e/o dai competenti Organismi sportivi saranno tempestivamente comunicate agli spettatori dalla Gioiella Prisma Taranto Volley.

All’interno dell’impianto sarà garantita la distanza di sicurezza tra spettatori, l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass in corso di validità (attualmente ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti) e check della temperatura corporea, sarà obbligatorio indossare la mascherina quale dispositivo di sicurezza e prevenzione.

La validità di tale certificazione verrà controllata all’ingresso di ogni singola partita dagli addetti alla sicurezza.

Gli abbonamenti saranno nominativi per garantire la tracciabilità degli ingressi. L’ingresso al palazzetto sarà consentito previa esibizione del titolo di ingresso e di un documento d’identità in corso di validità.

LE TARIFFE. L’abbonamento darà diritto ad assistere alle partite del girone d’andata del prossimo campionato di Superlega Credem Banca.

La sottoscrizione degli abbonamenti potrà essere effettuata direttamente presso la Tabaccheria Pausa Caffè di Gabriele Caracciolo, sita a Taranto in viale Trentino, riferimento della società Etes Ticketing, quest’ultima esclusivista del servizio di biglietteria della Gioiella Prisma Taranto Volley.

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti dal 2 Ottobre 2021 tutti i giorni, inclusa la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Sul sito internet www.prismatarantovolley.it sarà disponibile il modulo per la richiesta di sottoscrizione dell’abbonamento: tale modulo dovrà comunque essere consegnato alla predetta tabaccheria Pausa Caffè (clicca QUI per scaricare il modulo).

L’abbonamento darà diritto ad un posto numerato.

Tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento per il girone d’andata potranno avvalersi del diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Tessere relative alle partite del girone di ritorno.

TARIFFE ABBONAMENTI (girone di andata – 6 partite):

· INTERO: € 115,00 incluso diritto di prevendita

· RIDOTTO: € 95, 00 incluso diritto di prevendita – Fascia d’età: 12-18 anni – Over 65

· RIDOTTO: € 10,00 incluso diritto di prevendita – Fascia d’età: 3-11 anni

IL COSTO DEL TAGLIANDO VALIDO PER LA SINGOLA PARTITA SARÀ:

· INTERO: € 23,00 incluso diritto di prevendita

· RIDOTTO: € 18,00 incluso diritto di prevendita – Fascia d’età: 12-18 anni – Over 65

· RIDOTTO: € 3,00 incluso diritto di prevendita – Fascia d’età: 3-11 anni

La vendita dei biglietti sarà abilitata da Sabato 2 Ottobre 2021 presso la Tabaccheria Pausa Caffè, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, tutti i giorni, inclusa la domenica.

I tagliandi saranno acquistabili anche tramite il sito internet www.etes.it.

SETTORE OSPITI. Sarà consentito l’accesso al Palamazzola anche alle tifoserie ospiti, nel rispetto delle normative e dei protocolli anti Covid19 vigenti.

A tale scopo saranno riservati i settori S – T dell’impianto con ingresso da Via Cesare Battisti.

VOUCHER. Coloro che nel 2021 hanno richiesto il voucher di rimborso per la parte di abbonamento non usufruito nella stagione 2021/2022, dovranno inviare, entro il 29 settembre 2021, una mail a eventi.prismataranto@gmail.comper fissare un appuntamento presso la sede della società al fine di sottoscrivere l’eventuale abbonamento 2021/2022.

NOTA. Qualora per motivi legati alla pandemia ed indipendenti della volontà di Gioiella Prisma Taranto Volley, alcune partite dovessero essere disputate a porte chiuse, l’abbonamento non consentirà l’accesso al Palamazzola.

Qualora invece l’accesso fosse consentito ad un numero di persone inferiore alla quantità di abbonamenti emessi, sarà la stessa Gioiella Prisma Taranto Volley a stabilire i criteri di accesso in base alle norme vigenti, in modo da consentire a tutti di assistere al maggior numero di eventi.

GIRONE DI RITORNO. Qualora i Protocolli disposti dalle Autorità competenti lo consentissero, nei prossimi mesi Gioiella Prisma Taranto Volley metterà in vendita anche l’abbonamento per la seconda parte di stagione, che comprenderà le rimanenti partite di regular season’.