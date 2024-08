Prestigioso riconoscimento per la danzatrice tarantina Roberta Di Laura

Un nuovo prestigioso riconoscimento alla danzatrice professionista tarantina Roberta Di Laura alla quale, a Canosa di Puglia, è stato conferito il premio ” La Maschera Banfi” Dea Ebe 2024 organizzato dal Comitato Dea Ebe presieduto da Saverio Luisi (foto Lino Quagliarella, diffusa dal’ufficio stampa di Roberta Di Laura).

Già Premio Dea Ebe 2023, ha ricevuto “La Maschera Banfi” (decima edizione) in presenza del grande Lino Banfi a cui il premio è dedicato. Di Laura è stata premiata – per i prestigiosi traguardi a livello internazionale raggiunti nella danza – nel corso della serata ricca di ospiti ed emozioni, ed è stata protagonista di diverse esibizioni di danza culminate con un commovente omaggio floreale all’attore attore pugliese in onore della sua amata Lucia scomparsa da poco.

“Roberta – si evidenzia nella nota stampa – dopo il diploma da ballerina professionista, a soli 20 anni, nel 2013, entra a far parte del Consiglio Internazionale della Danza di Parigi partner UNESCO, l’organizzazione internazionale per tutte le forme di danza. Un percorso in punta di piedi ricco di successi e soddisfazioni che l’hanno portata nel 2020 sulla rivista internazionale “STARS” Illustrated Magazine New York ad essere indicata tra le personalità a livello mondiale più influenti dell’anno. Vincitrice di diverse competizioni internazionali di danza, di grande spessore è la sua carriera artistica che l’ha vista calcare prestigiosi palcoscenici in diversi paesi del mondo tra cui Germania, Marocco, Emirati Arabi, Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia e Spagna. Numerosissime le collaborazioni per eventi svoltisi in Italia dove è stata protagonista di numerosi eventi tra cui: Titanic Live Concert – Taranto (musicato da Robin Gibb e Robin J. Gibb – Bee Gess, di cui è stata interprete principale e prima ballerina). In Italia si è anche esibita in diversi teatri tra cui “Teatro Manzoni di Monza” e presso il Teatro Olimpico di Roma interpretando diversi ruoli tratti dal Repertorio del balletto classico. Un’artista poliedrica, cittadina del mondo ma legata profondamente alla sua terra. Tantissimi i premi ed i riconoscimenti ricevuti proprio in Puglia ma anche a livello nazionale ed internazionale tra cui: Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti ”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award“, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza“, “Premio Vigna D’Argento, ’Targa Talento Jonico“, “Premio Dea Ebe”, “.

Attualmente, Roberta Di Laura risiede a Stoccarda, in Germania, “dove è una delle insegnanti di danza piü richieste ed apprezzate”. Nel 2024 si è esibita su Rai 2 nella trasmissione “E Viva il Videobox“, spin-off della trasmissione “Viva Rai2” di Fiorello. Info www.robertadilaura.com