Presepi in mostra a Taranto dal 13 dicembre nella Galleria del Castello Aragonese

E’ partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione della XXXVII edizione de “I Presepi a Taranto”, la mostra d’arte presepiale curata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe – Sede di Taranto, realizzata in coorganizzazione con Ki.Fra Comunicazione & Eventi e ospitata nella suggestiva Galleria del Castello Aragonese dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con ingresso gratuito.



L’evento inaugurale del 13 dicembre vivrà il suo momento più atteso alle 18.30 con il tradizionale taglio del nastro, che aprirà ufficialmente la mostra. A precedere l’inaugurazione, alle 17.00, si terrà l’annullo filatelico dedicato, ulteriore conferma del valore storico e culturale che questa iniziativa rappresenta per l’intero territorio.



L’Annullo speciale filatelico è a cura dell’Associazione Filatelica e Numismatica “La Persefone Gaia – APS” di Taranto. L’annullo, la cartolina ed il manifesto della manifestazione sono stati curati dal Prof. Giuseppe Ferrara. Accanto all’apertura, il programma propone un calendario ricco di appuntamenti,

studiati per valorizzare la storia, le contaminazioni e l’evoluzione del presepe come linguaggio artistico.



Il 15 dicembre alle 18.00 sarà presentato il calendario “Taranto Solidale”, progetto promosso dalla giornalista Tiziana Grassi, anche socia dell’A.I.A.P. Taranto, che unisce impegno sociale e promozione del territorio. Il 16 dicembre, sempre alle 18.00, spazio all’incontro “Natale Tarantino tra tradizione e cancellazioni”, guidato dallo storico Antonio Fornaro, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra memoria, riti e identità.



Il 4 gennaio 2026, alle 18.00, la tavola rotonda “Il Presepe nell’era contemporanea: tradizione, identità e nuovi linguaggi” offrirà un importante momento di confronto tra passato e presente. La rassegna si concluderà il 6 gennaio 2026, alle 19.00, con la Serata Finale presso la Chiesa di San Pasquale. La manifestazione si arricchisce inoltre dell’evento gemellato con l’Associazione “La Persefone Gaia”, in programma il 21 dicembre a Montegiordano, con l’inaugurazione della mostra “I Presepi a Montegiordano” e il successivo incontro con la delegazione tarantina.