Premio Michele Campione 2026, i vincitori

Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i vincitori della XXII edizione del premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione”.



La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta questa mattina, 1 marzo, a Bari, nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli (collegato in streaming), del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del sindaco di Bari Vito Leccese, del rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, di Nicola Campione in rappresentanza della famiglia, dell’attore e regista Vito Signorile, oltre a numerose autorità civili e militari.

La conduzione è stata affidata a Livio Costarella, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.

Il Premio alla Carriera di questa edizione è stato assegnato a Franco Ordine, classe 1951, giornalista foggiano, che ha saputo trasformare la passione giovanile per lo sport – e per il calcio in particolare – in una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano.

altri premi e menzioni speciali, qui il dettaglio: https://www.og.puglia.it/