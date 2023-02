Poltronissima: sabato tra musica, ballo e comicità

Una serata tra musica, ballo e comicità.

Il terzo appuntamento della nona edizione di “Poltronissima”, la Rassegna di Teatro e Musica organizzata dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” regala una serata ricca di protagonisti di grande talento. Il cartellone organizzato dai direttori artistici Lino Conte e Aldo Salamino prosegue con lo spettacolo “Stasera mi butto”, con la Senzavergogna Swing & C. Orchestra e la partecipazione straordinaria di Samuela Fumarola, Ubaldo Sgura e Massimiliano Perrelli. L’appuntamento è fissato per sabato 18 febbraio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Auditorium Tarentum.





“Stasera mi butto” è uno spettacolo in cui lo swing diventa varietà. La “Senzavergogna Swing & C. Orchestra” propone lo swing tra grandi successi attuali ed evergreen. La formazione è composta da artisti di grande e consolidata esperienza: Angelo Boccuni (tastiere e voce), Silvano Martinelli (chitarra e voce), Pasquale Saltalamacchia (basso e voce), Vincenzo Mesto (batteria), Giancarlo Telesca (sax tenore e voce). Impreziosisce la serata la partecipazione straordinaria della maestra di danza classica Samuela Fumarola, diplomata presso il Liceo Coreutico sui percorsi di studio dell’Accademia Nazionale di danza di Roma e qualificata come Tecnico dell’esecuzione, interpretazione e ideazione di coreografie in spettacoli di danza e balletti classici e contemporanei. A far rivivere i classici della comicità, già cavalli di battaglia di Gigi Proietti, sarà l’attore e show-men Ubaldo Sgura, formato presso Duse International e la Casa del Cinema e del Teatro a Roma, con esperienze in Zelig Factory e in tante produzioni televisive, teatrali e musicali. A ricondurre il pubblico alle macchiette del varietà tradizionale ci penserà Massimiliano Perrelli, cantante e attore.

L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12 euro per la platea e 10 euro per la galleria con posto unico numerato. Previsti sconti per i soci Fita, Uilt e Cai previa presentazione del tesseramento 2023. Per informazioni e prevendite sono a disposizione i numeri telefonici 3923096037 e 3427103959 – Whatsapp: 3917475725.

Il quarto appuntamento con “Poltronissma 2023” arriverà venerdì 10 marzo con la Compagnia Baroni Rampanti: in programma lo spettacolo “Venere in pelliccia”.