Polisportiva Frascolla, il vivaio avvia il reclutamento dal 16 agosto

Dal 16 agosto, a Taranto, la Polisportiva Frascolla avvia il reclutamento di nuovi talenti, maschili e femminili, nell’ambito di un progetto nazionale in collaborazione con Sport e Salute. Le attività si svolgeranno nelle palestre “Tempesta” e “Leonida”, in attesa delle assegnazioni ufficiali da parte del Comune. Chiunque voglia mettersi alla prova potrà contattare la società o la Prisma Taranto per fissare un incontro con i tecnici (foto diffusa dall’ufficio stampa della Prisma Taranto).

La Polisportiva Frascolla, punto di riferimento per il settore giovanile della Prisma Taranto Volley, archivia intanto una stagione positiva coronata dalla salvezza in Serie C con una squadra giovanissima composta in gran parte da Under 21. Ora il progetto riparte con ancora più determinazione, puntando su un roster di Serie C interamente formato da atleti Under 19, con l’inserimento di promettenti Under 17.

Il presidente della Polisportiva, Mimmo Castaldo, tracciando il bilancio ha ricordato il doppio impegno della società nel maschile e nel femminile: “Tutto quello che ci eravamo prefissati lo abbiamo portato a termine – spiega – nel femminile, nonostante qualche cambio tecnico in corsa, abbiamo ricostruito una scuola solida, come già accadde una decina di anni fa, con l’obiettivo di vincere entro 2-3 anni. Abbiamo anche rifiutato un ripescaggio in Serie D femminile perché preferiamo salire di categoria solo in condizioni ottimali. In D, per esempio, il vincolo dei cinque Under in panchina mette in difficoltà molte realtà.” Sul fronte maschile, la collaborazione con la Prisma Taranto Volley ha portato risultati concreti.

“Abbiamo già organizzato quattro giovanili per conto della Prisma, con un vivaio condiviso e cresciuto da noi. Ci sono individualità interessanti – prosegue il dirigente – e alcuni nostri talenti, come Luzzi, oggi fanno parte della Prisma. Altri li abbiamo mandati in giro per l’Italia per fare esperienza in categorie superiori. Il mio sogno è vedere una squadra tarantina composta solo da ragazzi dell’area ionica giocare in un campionato nazionale, e ci stiamo riuscendo”.

Il direttore tecnico Salvatore Domenico ha ribadito la filosofia del club. “Quest’anno ripartiamo con un roster di Serie C interamente Under 19, con innesti Under 17, per accelerare il salto di qualità. Siamo convinti che dare fiducia ai giovani sia la strada giusta per creare una base solida per il volley tarantino.”