Playoff per la C, Santa Rita Taranto batte Foggia e va a gara 3. Martina già in finale

Ottima prestazione ieri sera della Santa Rita Basket Taranto nella gara 2 della semifinale playoff per la promozione in serie C unica. Adesso la serie è in parità (1-1). E’ necessaria la ‘bella’ per stabilire chi incontrerà in finale la NewGen Martina che ieri ha espugnato Corato, in gara 2, dopo aver vinto anche n casa.

La gara di sabato sera al Palafiom. I tarantini, dopo un inizio di marca foggiana, trovano il loro ritmo riequilibrando lo score e giocando punto a punto sino all’intervallo (35-36). Il break arriva nel terzo periodo (67-49): difesa pressante e transizioni veloci le armi in più dei ragazzi di coach Mineo, al cospetto del Foggia robusto, esperto ma che nel terzo periodo cala le percentuali dalla media e da tre (la tripla all’andata aveva fatto la differenza). L’ultima frazione registra l’allungo dei tarantini sino al +22 (76-54). Foggia non ci sta e sfodera orgoglio ed esperienza, arrivando sul -9 ad 1’ 36’’ dalla sirena (76-67).

I ragazzi di Mineo si ricompattano e reagiscono al break, controllando e chiudendo 82-69 una partita vinta con merito tra gli applausi del folto e caloroso pubblico del Palafiom. La serie di semifinale, come detto, è adesso sull’1-1. Domenica prossima 3 maggio la ‘bella’ si gioca a Foggia. Chi vince accede alla finale della DR1. E’ in palio la promozione in C unica di basket maschile.

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 – Eurbasket Foggia 82-69 (𝟭𝟰-𝟮𝟬, 𝟯𝟱-𝟯𝟲, 𝟲𝟳-𝟰𝟵)

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼: Augenti ne, Minelli, Argentiero 11, Bianchi 14, Lavezzari 18, Fede ne, Pentassuglia 11, Ndyaie 20, Bitetti 4, Conforti 2, Mirabile, Fanizzi 2. All. Mineo, ass. Zicari N. e Simonetti

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗙𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮: Cicivè 10, Dell’Aquila 19, Sebastio 2, Cagnetta 6, Vigilante L. 7, Caracozzi 2, Papa ne, Lobasso 13, Vigilante C. 1, Padalino 6, Russo 3. All. Papa

Il commento del coach tarantino, dopo la vittoria di ieri sera in gara 2 della semifinale playoff

“Siamo molto contenti. Abbiamo vinto gara 2 della semifinale playoff davanti al nostro pubblico, appassionato e numeroso, determinante nei momenti più delicati della partita. Ha vinto la squadra, siamo stati bravi e continuiamo a goderci questi playoff…’. Stefano Mineo non lo dice… ma pensa già alla ‘bella’ di Foggia, la gara 3 che domenica prossima determinerà chi approderà alla finale che vale la promozione in serie C. ‘Riposiamo un giorno e poi tutti in palestra – continua il coach – faccio i miei complimenti a Fanizzi per come ha interpretato la partita, a Bianchi e Argentiero per la maturità e la capacità di incidere, a Conforti che ha stretto i denti nonostante un acciacco, a Lavezzari, Bitetti, Pentassuglia e Ndyaie per la costanza e la capacità da senior. A Mirabile per essersi gettato nella mischia in una fase difficile della gara… e dico grazie ai giovanissimi pronti ad entrare in qualsiasi momento’. E’ stata una tipica partita playoff, combattuta e altalenante, evidenzia Mineo. ‘Ci attende una gara 3 complicata perché Foggia è quintetto esperto, forte e giustamente favorito. Noi proseguiamo lungo il nostro cammino. Abbiamo già percorso chilometri entusiasmanti. Ci attende l’ultimo … con un traguardo affascinante all’orizzonte. Continuiamo a goderci questi playoff …’