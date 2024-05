Playoff per la B, Taranto e Vicenza si giocheranno l’accesso ai quarti di finale. L’ultima volta nel 1987

Le due squadre non s’incrociano dal febbraio 1987. Finì 1-0 per i rossoblu di Veneranda. Era l’anno di Maiellaro e De Vitis e degli spareggi di Napoli. Martedì prossimo il Vicenza torna allo Iacovone per la partita d’andata del terzo turno dei playoff validi per la promozione in serie B. Comincia così la fase nazionale. Ritorno sabato 18 maggio, al Menti.

Ai biancorossi basteranno due pareggi per superare il turno, essendo teste di serie. Non sono previsti supplementari e rigori. Il Taranto si è qualificato dopo i pareggi interni, premiati dalla miglior classifica, con Latina e Picerno. Il Vicenza in queste due settimane si è preparato in attesa del sorteggio di stamattina. Nel suo girone (A) era giunto terzo grazie ad un poderoso ritorno: 42 punti i conquistati nel 2024, la squadra viene da 16 risultati utili consecutivi! Ha saltato i primi due turni di playoff. Il commento di Capuano dopo il sorteggio (video)

Chi si qualifica accede quarti di finale: martedì 21 e sabato 25 maggio, quando entreranno in scena le seconde classificate nella fase regolare( Padova, Torres e Avellino). Semifinali martedì 28 maggio e domenica 2 giugno. Finale mercoledì 5 e domenica 9 giugno.





Playoff Serie C, così il sorgeggio del I turno nazionale

Perugia-Carrarese

Taranto-Vicenza

Benevento-Triestina

Juventus NextGen-Casertana

Atalanta Under 23-Catania

Risultati di ieri