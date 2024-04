Playoff, Agropoli vince gara 1. Nuova Orizzonti dovrà ribaltare al PalaMazzola

Serie B, playoff: Nuovi Orizzonti Taranto, sconfitta nel primo round in casa della New Basket Agropoli. Vincere, per le ioniche, adesso è obbligatorio e con uno scarto minimo di 7 punti (foto Leva, diffusa dalla Nuova Orizzonti)

Gara 1 tra New Basket Agropoli e Nuovi Orizzonti Taranto, dunque, va alla formazione campana, in un match differente rispetto a quello visto nell’ultima della fase ad orologio ma che, a conti fatti, ha avuto lo stesso esito negativo per il team ionico.

C’è però la possibilità di ribaltare il risultato. Al Palamazzola la sfida sarà decisiva e con la differenza canestri a decidere chi andrà in semifinale. Per Taranto, in virtù del risultato 64-58 di gara 1, sarà necessario realizzare almeno 7 punti in più delle avversarie.

New Basket Agropoli – Nuovi Orizzonti Taranto 64 – 58 (14 – 17, 31 – 27, 54 – 43)



Agropoli: Pragliola 3, Lombardi 9, Cotellessa n.e., Mini n.e., Chiapperino 5, Nardoni 2, Catarozzo 1, Merati 3, Benedetta Chiovato 4, Federica Chiovato 15, Cavallo 4, Milani 18. (All.re Federica Di Pace).



Taranto: Smaliuk 22, Tagliamento 13, Gobbi n.e., Gismondi 2, Varvaglione 3, Lucchesini, Turco, Cascione, Martelli 5, Molino 1, Ivaniuk 12. (All.re William Orlando – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).



Note:nessuna uscita per falli Agropoli.

Uscite per 5 falli Smaliuk e Varvaglione (Taranto).

Arbitri: Francesco Perret