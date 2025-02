Pirandello Pulp, Dapporto e Troiano a Massafra

“Siamo in prova. Sul palco, dove deve andare in scena “il Gioco delle Parti” di Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava un altro tecnico per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire e Carmine, pur di non salire sulla scala a piazzare le luci, si mette a discutere ogni dettaglio della regia. La scoperta di preoccupanti verità destabilizzerà gli equilibri dei personaggi. Finale inaspettato…” Terzo appuntamento con la Stagione Teatrale 2024/2025, promossa dal Comune di Massafra in collaborazione con Puglia Culture.

Domenica 9 febbraio, alle 20, Massimo Dapporto e Fabio Troiano porteranno in scena “Pirandello Pulp” di Edoardo Erba con la regia di Gioele Dix. I biglietti (Platea € 25,00 – Galleria € 20,00. Galleria ridotto € 15,00.) sono in vendita presso il botteghino del teatro comunale Resta lunedì dalle 11.00 alle 13.00; martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Per informazioni è possibile rivolgersi anche al numero telefonico 324.6103258 tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.