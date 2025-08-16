Pinuccio allo Yachting con il suo ‘Non mi trovo’

Grande attesa per l’arrivo di Pinuccio allo Yachting Club. Il suo, in realtà, è un ritorno avendo partecipato più volte alla rassegna estiva L’Angolo della Conversazione, la cui edizione 2025 si avvia verso la conclusione.

Nel penultimo appuntamento in rassegna, quello di giovedì 21 agosto, Pinuccio porterà in scena il suo ultimo ed esilarante spettacolo dal titolo “Non mi trovo” trasformando il palco in un’aula di tribunale dove si ritrova a farsi processare con la surreale richiesta di essere condannato perché inadeguato al mondo contemporaneo.



Sul banco dell’imputato passano le prove di questa inadeguatezza rese palesi da un cancelliere che le mostra al pubblico per l’occasione in veste di giuria popolare nel processo. La carrellata di teste e prove vedono il meglio del web e della comunicazione contemporanea.

Da tiktok alla carta stampata, Pinuccio cercherà di convincere il giudice e la giuria popolare a farlo condannare ad un ergastolo pur di non continuare a vivere nella società attuale.

Due ore di spettacolo in cui Pinuccio guiderà il pubblico in una riflessione divertente e intelligente sul modo in cui i social media hanno influenzato e trasformato le nostre vite a partire dagli anni 2000.

Attraverso un mix di monologhi, sketch e interazioni con gli spettatori, Pinuccio farà ridere e, allo stesso tempo, farà riflettere sulla nostra dipendenza dai social e sui cambiamenti che hanno portato nella nostra società.

Event partner della serata BCC di San Marzano di San Giuseppe.

Biglietti disponibili sulla piattaforma Eventbrite o al botteghino dello Yachting Club. Infoline 335/6386685.