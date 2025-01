Pinuccio al Monticello di Grottaglie

Cambio titolo per la stagione teatrale 2024/25 del Comune di Grottaglie al Teatro Monticello.

Lo spettacolo “Il fantasma” previsto per il 7 febbraio non andrà in scena. Nella stessa data sarà sostituito dal titolo “Non mi trovo” con Pinuccio. Biglietti e abbonamenti restano validi per il nuovo spettacolo in programma (qui il dettaglio).

“Non mi trovo” è in arrivo dunque a Grottaglie, Teatro Monticello, il prossimo 7 febbraio alle 20.30 nell’ambito della stagione teatrale 2024/25 del Comune di Grottaglie in collaborazione con Puglia Culture. Di e con Alessio Giannone, meglio conosciuto come Pinuccio, lo spettacolo ci porterà in un viaggio attraverso i paradossi dei social media e non solo, in rapporto alla vita precedente all’avvento degli anni 2000. Il risultato è una galleria esilarante di video e immagini che quotidianamente vediamo sui nostri smartphone. Bestiario social che, a tratti, apre anche a una riflessione nostalgica. Tanto che l’autore e comico implora un giudice immaginario di condannarlo all’ergastolo, così senza cellulare potrà nascondersi da questo mondo, sempre in mostr,a a cui si sente di non appartenere più. Accompagnato da un chitarrista e dagli elementi scenografici di Marco Lodola, la voce narrante di Giannone ci traghetta in un divertente tour antropologico attraverso filmati pescati dal web in cui nonni, bambini, fidanzati vengono coinvolti in questa fiera della vanità digitale. Pinuccio, dal palcoscenico, guiderà in una riflessione divertente e intelligente sul modo in cui i social media hanno influenzato e trasformato le nostre vite, attraverso un mix di monologhi, sketch e interazioni con il pubblico.

INFO: https://www.pugliaculture.it/evento/non-mi-trovo-8/