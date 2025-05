Piccoli Critici Crescono, alla Biblioteca Acclavio di Taranto la terza edizione

Terza edizione del Concorso Piccoli Critici Crescono (unico nel suo genere in Italia), Premio intitolato a Giovanni Aprea, per la promozione della lettura dei fumetti nei giovani e giovanissimi, realizzato in collaborazione con la famiglia Aprea dall’Associazione “La Palomba”, con il patrocinio del Comune di Taranto e il supporto della biblioteca civica “Pietro Acclavio”.

Come per gli anni passati, la giuria di esperti ha selezionato dieci libri a fumetti (cinque per ogni categoria), tra quelli pubblicati nel corso del 2024. La famiglia Aprea ha provveduto ad acquistare e a consegnare i volumi alle scuole partecipanti. I ragazzi hanno avuto tempo fino al 20 aprile per leggerli e scrivere un articolo-recensione.

La giuria, che quest’anno era composta da Piero Angelini, Andrea Antonazzo, Loris Cantarelli, Mara Famularo ed Elena Stefanelli, ha selezionato gli elaborati migliori. I due articoli-recensione che hanno registrato il punteggio più alto, uno per categoria, riceveranno un diploma. Alle scuole, inoltre, andrà un buono per l’acquisto di libri, donato dalla famiglia Aprea.

Per la categoria dai 9 ai 13 anni è risultato vincitore l’articolo-recensione di Giulia Girolamo e Nicola Mignogna (5 A, Istituto Comprensivo Vico-De Carolis) sul libro a fumetti di Lina Itagaki e Marius Marcinkevicius “La ragazza con il fucile” edito in Italia da Lavieri. Per la categoria dai 14 ai 18 anni è risultato vincitore l’articolo-recensione di Chiara Patti (2 B, Liceo Galileo Ferraris) sul libro a fumetti di Yoko Komori “Il paese di sabbia e di scaglie” edito in Italia da J-Pop.

L’autore dell’articolo vincitore assoluto sarà annunciato nel corso della manifestazione che si terrà in biblioteca a partire dalle ore 10 del 7 giugno, e sarà premiato con la pubblicazione sul prossimo numero di Fumo di China, oltre a riceve la rivista per un anno. La cerimonia di premiazione sarà aperta dal responsabile della biblioteca Gianluigi Pignatelli.

L’autore del manifesto di quest’anno è Rocco Casulli, classe 1998, fumettista, nel 2022 ha esordito come autore completo con il graphic novel “Ritagli di giornale”, edito da Ottocervo. Ha collaborato come disegnatore al fumetto “A nuoto con gli squali – La corporation”, su soggetto di Gianluca Renzi e sceneggiatura di Giovanni Barbieri, pubblicato in autoproduzione nel novembre 2024.