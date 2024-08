Perroni al Mon Rêve di Taranto, spettacolo il 14 agosto

Lo spettacolo “La Fine del Mondo” con Andrea Perroni, in programma nella serata di OGGI sabato 10 agosto 2024 per il cartellone del “Mon Rêve Summer Festival 2024”, è stato rimandato a mercoledì 14 agosto per cause improvvise sopravvenute.

‘I biglietti già acquistati – evidenziano gli organizzatori – potranno essere utilizzati per mercoledì 14 agosto in cui si terrà lo spettacolo, o utilizzati per chiedere il rimborso.

I biglietti acquistati al botteghino al Mon Rêve Ecogreen Resort potranno essere rimborsati direttamente allo stesso botteghino, mentre a breve sarà comunicata la modalità per ottenere il rimborso di quelli acquistati online sul circuito VivaTicket. La Direzione del Mon Rêve Ecogreen Resort si scusa per il disagio pur non essendo dipendente dalla propria volontà’.