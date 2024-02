Per la Gioiella Prisma Taranto un’altra difficile trasferta a Piacenza

Per la Gioiella Prisma Taranto non c’è nemmeno il tempo di godere del punto conquistato ieri a Modena al tie break (22-25, 25-19, 25-21, 25-27, 15-9). I rossoblu, infatti, devono già catapultarsi a Piacenza, sempre in Emilia, dove sabato alle 18 affronteranno al PalaBanca la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

La formazione emiliana è al terzo posto in classifica. Esce, però, da due sconfitte con Verona e Monza e vorrà mantenere a tutti i costi la posizione per centrare l’obiettivo play off. All’andata, Taranto non riuscì a strappare nemmeno un punto alla forte formazione piacentina, perdendo 3-1. Con la situazione in classifica praticamente invariata rispetto al turno precedente, Taranto resta a 6 punti di distanza da Catania, ma ora mancano solamente 3 turni pertanto la salvezza si fa sempre più vicina, già matematicamente possibile al termine del prossimo turno. (Foto repertorio)