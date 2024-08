Passerella Mediterranea dal 5 all’8 ottobre a Grottaglie e Manduria

Torna anche quest’anno, dal 5 all’8 ottobre, “Passerella Mediterranea – donne NON pupe”, l’evento di promozione di arte, cultura e alto artigianato ideato dalla stilista Carmela Comes e promosso da Urban Events con il supporto della Regione Puglia, del Comune di Grottaglie e di numerosi altri partner istituzionali.

Giunto alla sua nona edizione, l’evento avrà una interessante conclusione fuori regione: a maggio 2025, un evento spin off a Milano, dal titolo “Milano Set Mediterraneo”. Per questo, l’edizione di ottobre è stata presentata alla stampa la scorsa settimana proprio nella città lombarda, alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi.

A Palazzo Reale erano presenti anche Aldo Patruno, direttore del dipartimento cultura e turismo della Regione Puglia, Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie e Carmela Comes, ideatrice di Passerella Mediterranea e Milano Set Mediterraneo, che hanno illustrato i contenuti della manifestazione.

La cultura è l’elemento connettivo, due le manifestazioni: cultura del territorio, cultura e tradizioni d’alto artigianato, cultura enogastronomica e dell’arte ceramica e molto altro ancora. L’appuntamento prossimo è a ottobre quando in Puglia, con “Passerella Mediterranea – donne NON pupe”, dal giorno 5, le eccellenze del territorio si mostreranno al pubblico.

Attraverso l’alto artigianato ceramico, l’alta sartoria sposa, le antiche luminarie, le tradizioni gastronomiche e l’ottimo vino, il territorio jonico-salentino sarà protagonista di un suggestivo racconto che ne mostrerà le potenzialità come meta da sogno e ideale scenario per matrimoni da favola, una realtà che registra una forte crescita nell’economia territoriale pugliese. Nelle incantevoli strade del centro storico di Grottaglie e del quartiere delle ceramiche, oltre alla degustazione di prodotti tipici, ci saranno mostre fotografiche dedicate alle donne, iniziative sulla tessitura e la presentazione della nuova collezione 2025 di abiti da sposa di Carmela Comes con la sfilata dell’8 ottobre.

A Manduria, invece, domenica 6 ottobre ci sarà un importante appuntamento dedicato alla promozione del territorio come destinazione ideale per i “luxury wedding”, i matrimoni da favola che sempre più spesso scelgono la nostra splendida regione con le sue eccellenze.

Nella stessa cornice, il 7 ottobre, verrà conferito il premio donne NON pupe, un riconoscimento che celebra il coraggio delle donne. Ispirato dalla sensibilità della stilista Carmela Comes, donne NON pupe affronta la tematica della violenza sulle donne, immaginando e dando corpo a una donna libera dalla violenza in un mondo inclusivo e rispettoso di ogni genere. Il premio ha voluto riconoscere negli anni l’impegno di realtà associative o singoli che si sono distinti nella lotta alla violenza. Lo scorso anno il premio è andato a Fiorella Mannoia.

La manifestazione si concluderà con MILANO SET MEDITERRANEO, che si svolgerà nel capoluogo lombardo a maggio 2025 e che ospiterà una summa di tutte le iniziative di Passerella Mediterranea. Le due città e Regione Puglia stanno già progettando insieme ulteriori connessioni artistiche tra Milano e Grottaglie nel segno dell’arte, e in particolare della ceramica contemporanea.

Gli eventi sono sostenuti e patrocinati dalla Regione Puglia Assessorato al Turismo con il coinvolgimento del Dipartimento Turismo e Cultura e dall’amministrazione Comunale Città di Grottaglie come comune capofila del progetto. Tra gli altri, ci sono i patrocini della Camera di Commercio di Taranto e di Brindisi, dei Comuni di Milano, Taranto, Manduria, Mesagne, Porto Cesareo, Terlizzi, Melpignano, oltre al coinvolgimento di numerose realtà imprenditoriali di artigianato locale di eccellenza. (Foto Urban Events).