Parte da Taranto il viaggio di Porto Rubino

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato e diretto da Renzo Rubino che dal 14 al 18 luglio tornerà a solcare le coste pugliesi per la sua ottava edizione. Tre appuntamenti, tre approdi e tre modi diversi di vivere la musica tra Taranto, Savelletri e Otranto, in un viaggio che quest’anno si rinnova con una formula costruita attorno a tre anime – Porto Rubino Pensa, Porto Rubino Balla e Porto Rubino Canta – e con concerti integrali per ciascun artista, sempre ospitati sulle caratteristiche imbarcazioni diventate negli anni il simbolo del festival.

L’edizione 2026 prenderà il via il 14 luglio a Taranto con Porto Rubino Pensa, la serata dedicata alle parole, ai racconti e al pensiero che si arricchisce oggi della partecipazione di Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo, che salirà a bordo con un set di poesie pensato appositamente per questa prima tappa del festival. Insieme a lui, protagonisti della serata saranno Carmen Consoli, Angelica Bove, Concita De Gregorio ed Erica Mou.

Il viaggio proseguirà il 16 luglio a Savelletri con Porto Rubino Balla, la notte dedicata all’elettronica e alle contaminazioni sonore insieme ad Acid Arab, Dardust, Frenetik e Jolly Mare.

Gran finale il 18 luglio a Otranto con Porto Rubino Canta, dove saliranno a bordo Ditonellapiaga, Nico Arezzo, Vale LP e Venerus, protagonisti di una serata dedicata alla voce e alla canzone contemporanea.

Con la conclusione di Ti Porto Rubino, il contest dedicato alla nuova scena musicale che nelle scorse settimane ha animato il Detune di Milano, sono stati selezionati gli artisti che apriranno ciascuna delle tappe del festival: Sirlene inaugurerà Porto Rubino Pensa a Taranto, Rox Mere sarà l’opening act di Porto Rubino Balla a Savelletri, mentre Dduma aprirà Porto Rubino Canta a Otranto. Tre nuovi progetti che rappresentano la volontà del festival di continuare a dare spazio alle nuove generazioni di musicisti e di creare occasioni concrete di incontro tra artisti affermati e talenti emergenti.

L’edizione 2026 porterà con sé anche nuove esperienze pensate per accompagnare il pubblico oltre i concerti. La festa di Porto Rubino continuerà infatti anche dopo gli spettacoli sulle imbarcazioni: il 14 luglio, a Taranto, allo Spazio Porto, e il 16 luglio, a Savelletri, presso Cala Maka, il viaggio proseguirà con due esclusivi after show. L’accesso sarà riservato ai possessori del biglietto, fino al raggiungimento della capienza massima, tra musica e ospiti a sorpresa.

Il 18 luglio, in occasione di Porto Rubino Canta, prenderà inoltre vita Gran Piano Bar Rubino, il nuovo progetto ideato da Renzo Rubino. Un pianoforte, il mare tutto intorno e uno spazio dove la musica continuerà ad accompagnare il viaggio anche tra un concerto e l’altro, durante i cambi palco. Gran Piano Bar Rubino debutterà a Otranto e il suo primo approdo sarà nel cuore del Gozzo Club, l’area riservata del festival pensata per vivere Porto Rubino da una prospettiva privilegiata, con servizi e accessi dedicati.