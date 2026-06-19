Parcheggio gratuito prolungato alla Caserma Mezzacapo per i concerti di Medimex

Kyma Mobilità informa la cittadinanza e i visitatori che, in occasione dell’evento musicale Medimex, è stato siglato un accordo straordinario tra il Comune di Taranto e la Marina Militare per agevolare l’afflusso automobilistico nel centro cittadino.



L’area di parcheggio interna alla Caserma Mezzacapo sarà straordinariamente disponibile a titolo gratuito secondo il seguente calendario: sabato 20 giugno 2026, prolungamento dell’apertura ordinaria fino alle ore 01:00; domenica 21 giugno 2026: apertura straordinaria in giornata festiva dalle ore 16:30 alle ore 01:00.

Kyma Mobilità ricorda, inoltre, che fino al 23 agosto 2026, la sosta nell’area parcheggio “Artiglieria” in via Leonida è gratuita dalle ore 20:30 alle ore 8:30 del mattino successivo. Anche l’area di scambio “Democrate”, comprensiva del servizio navetta, prolungherà la propria operatività fino alle ore 01:00 in entrambe le giornate. La fermata sarà in Piazza Castello. (Foto ufficio stampa Kyma Mobilità).