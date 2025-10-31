Parcheggio gratuito nella Caserma Mezzacapo nelle ore pomeridiane

A partire dal prossimo 3 novembre, viene estesa dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle ore 22.30, la possibilità per i cittadini di parcheggiare gratuitamente nell’ampio piazzale della Caserma Mezzacapo (con ingresso da Via Principe Amedeo), che ospita 200 posti auto.

Nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, resta invariata la fascia oraria 15.30 – 21.30 per la sosta gratuita. Un’iniziativa voluta da Comune di Taranto e Kyma Mobilità, realizzata grazie alla continua e positiva collaborazione con la Marina Militare, che ha messo a disposizione l’area. Personale di servizio garantirà sorveglianza nell’area. La Polizia Locale provvederà alla rimozione dei veicoli che sosteranno oltre gli orari consentiti.