Parcheggi, abbonamenti a tariffe agevolate per i lavoratori del Borgo di Taranto

A partire dal prossimo 9 marzo, il costo dell’abbonamento mensile per chi lavora al Borgo, passerà da 38 euro a 25 euro. Lo comunica Kyma Mobilità in una nota stampa. “Il provvedimento – prosegue il comunicato – è frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il Consiglio di Amministrazione di Kyma Mobilità che ha recepito la Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 22 dicembre 2025. Tale atto ha permesso la modifica del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale, aggiornando il precedente accordo del 2017”.



Ecco il dettaglio degli abbonamenti per lavoratori: tariffa: 25 euro mensili (invece di 38 euro). Zone interessate: Zona A e Zona B. Validità: dal lunedì al venerdì. Fascia oraria: 08:30 – 18:30. (Foto ufficio stampa Kyma Mobilità).