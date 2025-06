Paratriathlon e Aquathlon, a Taranto un fine settimana di grande sport

Il Cortile dei Pescatori del centro commerciale Porte dello Jonio ha ospitato la conferenza stampa dell’imminente weekend agonistico in cui Taranto assurgerà a capitale indiscussa del Paratriathlon internazionale e dell’Aquathlon.

Preceduta da un intenso programma di attività collaterali di carattere tecnico, culturale e sociale, l’attesa tappa della World Triathlon Para Series 2025 (organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon), sabato 7 giugno (prima partenza ore 8.45) nella Scuola Volontari Aeronautica Militare, è stata illustrata bel dettagli. “Esistono dei territori e persone in grado di superare qualsiasi problema e di trasformare le difficoltà in opportunità, come nel caso di Taranto e della sua gente – ha esordito il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – Anche quest’anno abbiamo lavorato in sinergia, concetto rimarcato anche in conferenza dalla presenza di CONI, CIP, Sport & Salute, della stessa Aeronautica Militare, fino ai vertici regionali della federazione e ai due consiglieri nazionali pugliesi. Taranto ospiterà tre appuntamenti di notevole rilevanza in questo mese. Partiamo dal ritorno in Italia di una tappa della WTPS dopo 12 anni, circuito che rappresenta la “formula uno” del Paratriathlon, seguito domenica 8 dal Campionato Italiano di Aquathlon che registra il record assoluto di iscritti, sfiorando quota 400. Infine sabato 28 e domenica 29 ci sarà spazio per il test event in vista dei Giochi del Mediterraneo del prossimo anno. Questo territorio ha risposto con grande generosità ancora una volta, sono certo che lo spettacolo e le emozioni che sapranno offrire i migliori triatleti paralimpici possano costituire un valido inizio per un lungo percorso di collaborazione finalizzato a promuovere sport, inclusione e valorizzazione di Taranto e, più in generale, dell’intera Puglia”.



Sono intervenuti anche Caterina Vacchi (membro dell’executive board di World Triathlon), Angelo Giliberto (presidente CONI Puglia), Gianni Romito (presidente CIP Puglia), Luca Balasco (coordinatore regionale Sport & Salute), Antonio Tondi (presidente FITri Puglia), Nicola Intini (consigliere nazionale FITri), Francesco Fanigliulo (capo ufficio Comando SVAM, in luogo del Comandante Alessandro Del Buono), Antonello Cancellieri (presidente Taranto Sportiva) e Fabrizio Santoro (segretario provinciale SAP Taranto). (Foto di repertorio).



Applausi per la beniamina di casa Martina Abaterusso, paratleta e Presidente della Commissione Paratriathlon della Federazione Italiana Triathlon, che ha raccontato impressioni e aspettative a poche ore dal suo debutto assoluto nella WTPS (cat. PTS2): sulla sua determinazione e voglia di emergere, unitamente a quella dell’intera pattuglia azzurra capitanata da Giovanni Achenza e dall’argento di Parigi 2024 Francesca Tarantello, punta forte anche il Direttore Tecnico della Nazionale di Paratriathlon, Renzo Roiatti.