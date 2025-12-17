“Parati”, a Taranto uno spazio per l’arte contemporanea

“I cinque raggi” di Angelo Greco e Gianluca Marinelli segna la nascita di “Parati”, una nuova project room dedicata alla ricerca artistica contemporanea. L’esposizione si sviluppa all’interno di una sala del Mercato coperto di Campagna Amica di Taranto, in via Umbria 147/A. Uno spazio caratterizzato da stratificazioni materiali, un tempo adibito a magazzino di uno storico negozio di biciclette. La mostra sarà inaugurata, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18.

La selezione di fotografie di Greco, tra i residui materici di superfici eterogenee e in parte decontestualizzate, dischiude una realtà altra che preme per emergere, allusiva e tesa, come in un enigma metafisico. Ne emergono suggestioni che interrogano tanto il concetto di potenziale inespresso quanto quello di metamorfosi.

L’intervento di Marinelli si presenta invece come articolato e stratificato: un’indagine sulle memorie legate alle precedenti configurazioni dello spazio che, attraverso documenti rielaborati, fotomontaggi e interventi site-specific, attiva un dispositivo narrativo sedimentario, capace di proiettare il passato verso nuove risonanze e visioni future.



Questa energia generativa costituisce l’incipit identitario di Parati, che dal 2026 presenterà una programmazione dedicata ai linguaggi della contemporaneità, con un’attenzione particolare ai giovani artisti e ai processi di sperimentazione. L’iniziativa si colloca in continuità con la mission di Coldiretti Taranto e della rete Campagna Amica, impegnate nella valorizzazione del contesto di riferimento attraverso la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio e nella tutela dell’ambiente, delle tradizioni e della cultura, della sicurezza alimentare, dell’accesso al cibo e dell’aggregazione sociale.

L’apertura di una project room rappresenta un ampliamento naturale di questa visione: un modo per dar voce a una lettura più articolata del territorio, capace di evidenziarne la vitalità e di promuovere una prospettiva culturale che guarda al futuro con rinnovata consapevolezza. Visite: martedì, venerdì, sabato, ore 8:00 – 14:00. Pomeriggio su appuntamento. Ingresso libero.