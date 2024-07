Paolo Giordano ospite a Crispiano di Aperitivo d’Autore

Aperitivo d’Autore: martedì prossimo 30 luglio alla Masseria Amastuola, a Crispiano, sarà ospite del format di Volta la carta lo scrittore Paolo Giordano, con la sua ultima opera Tasmania, pubblicata da Einaudi.

Come consuetudine, la serata sarà aperta da un raffinato aperitivo realizzato per l’occasione dalla cucina della struttura e abbinato ai vini biologici di Cantine Amastuola. Si comincia alle ore 20. L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita su Postoriservato.it al link https://bit.ly/3Wdk0Cs e nei punti vendita autorizzati PostoRiservato. Per informazioni: 380.4385348 – aperitivodautore@gmail.com

Aperitivo d’Autore accoglie quindi lo scrittore e fisico, vincitore del Premio Strega 2008 con il suo primo romanzo La solitudine dei numeri primi. Il libro di cui si parlerà a Crispiano è un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come nessun’altra. Ci ritroviamo tutti in questo romanzo sensibilissimo, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi. L’autore converserà con Vincenzo Parabita, ideatore della rassegna Aperitivo d’Autore.