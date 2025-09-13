Skip to main content

Palmisano argento ai mondiali di marcia a Tokyo

Pubblicato | da Redazione

Mondiali di Tokyo, la prima medaglia azzurra è Made in Ta. È infatti di Antonella Palmisano, giunta seconda nei 35 chilometri di marcia.

Per la terza volta in carriera, la fuoriclasse di Mottola (provincia di Taranto) sale sul podio iridato (due bronzi a Londra 2017 e a Budapest 2023) per non dimenticare l’oro olimpico di Tokyo, ed Euro2024 di Roma.

Palmisano e’ arrivata oggi alle spalle della spagnola Perez.

