Palmisano argento ai mondiali di marcia a Tokyo
Mondiali di Tokyo, la prima medaglia azzurra è Made in Ta. È infatti di Antonella Palmisano, giunta seconda nei 35 chilometri di marcia.
Per la terza volta in carriera, la fuoriclasse di Mottola (provincia di Taranto) sale sul podio iridato (due bronzi a Londra 2017 e a Budapest 2023) per non dimenticare l’oro olimpico di Tokyo, ed Euro2024 di Roma.
Palmisano e’ arrivata oggi alle spalle della spagnola Perez.