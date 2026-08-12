Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Sport, Volley
Pallavolo, da oggi in vendita i biglietti per le gare dei Giochi
Da oggi, a partire dalle 15:00, sarà possibile acquistare i biglietti per le gare del torneo di pallavolo maschile e femminile. I prezzi dei biglietti sono i seguenti:
5 euro per la fase eliminatoria e 10 euro per semifinali e finali.
https://ta2026.vivaticket.it/it/tour/gare-di-pallavolo/4986
Le gare di pallavolo si svolgeranno nei seguenti palazzetti:
• Taranto, Palamazzola
• Lecce, Palaventura Sport Hall
• Brindisi, Palapentassuglia Sport Hall