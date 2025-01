Pallanuoto, Taranto torna in serie C con la Mediterraneo Sport

Taranto torna in un campionato nazionale di pallanuoto. Quest’anno Mediterraneo Sport Taranto disputerà il torneo di serie C. Un ritorno frutto del grande impegno della società sportiva e della grande passione di atleti e tecnici. Non solo serie C. La nuova stagione agonistica, si caratterizza anche per la partecipazione a tutti i campionati giovanili. Sono proprio i giovani l’arma segreta e la speranza della compagine rossoblu che vede alla guida tecnica Sandro Sabato e Renato Semeraro (settore giovanile). Questa mattina la presentazione degli impegni stagionali nel corso della conferenza stampa svoltasi nella palestra della Mediterraneo Sport Taranto. Oltre ai due tecnici, sono intervenuti il direttore sportivo Massimo Donadei e l’assessore comunale allo Sport, Gianni Azzaro.

Inutile nascondersi, l’obiettivo stagionale è la salvezza. Il campionato di serie C di pallanuoto conta 8 gironi per complessive 76 squadre. Taranto è inserita nel girone 7, quello della Campania che comprende: Cus Bari, Mediterraneo Sport Taranto, Napoli Nuoto, Prota Giurleo Ischia Sport, RN Napoli, SC Salerno, Swim Academy, Volturno Sc, Waterpolo Bari. Il primo impegno stagionale è in programma domani pomeriggio, in trasferta contro Napoli Nuoto. La prima partita in casa si svolgerà sabato 18 gennaio, alle 15, contro Swim Academy.

Un girone impegnativo, con avversari di grande valore tecnico e esperienza, cui Mediterraneo Taranto risponde con la freschezza di una rosa incentrata sui giovani. “Affrontiamo il campionato con prospettive di crescita – ha detto Sandro Sabato – questo progetto è nato l’anno scorso con un gruppo di ragazzi che abbiamo portato in serie C. Quest’anno puntiamo a mantenere la categoria per continuare a costruire fino a traguardare il 2026 che, con i Giochi del Mediterraneo, offrirà la disponibilità di nuovi impianti dai quali auspichiamo possa trarre vigore l’intero movimento. In questo momento va ricordato l’impegno della Mediterraneo, unica realtà presente sul territorio. La squadra è costruita intorno ad un gruppo di atleti under 16 con l’obiettivo di utilizzare la serie C anche come banco di prova per migliorare le competenze di questi ragazzi”.

In ambito giovanile Mediterraneo Sport Taranto viaggia su livelli di eccellenza. Per due anni consecutivi l’under 14 ha vinto i campionati regionali ed ha disputato le fasi finali nazionali. Sei atleti della Mediterraneo hanno fatto parte della rappresentativa pugliese che ha partecipato al Trofeo delle Regioni svoltosi a Ostia dal 2 al 6 gennaio scorsi. Nel 2025 Mediterraneo disputerà tutti i campionati giovanili: under 12, 14, 16, 18. “Abbiamo un gruppo fortemente motivato – ha spiegato Renato Semeraro – che sta crescendo e che darà un fondamentale apporto alla prima squadra impegnata in serie C. Crediamo molto nella crescita del settore giovanile, c’è grande impegno e voglia di ben figurare”.

Per Mediterraneo Sport Taranto i risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro iniziato negli anni scorsi che ha, ormai, metabolizzato la negativa parentesi del covid e la successiva battuta d’arresto. “Ci attende una stagione intensa – ha dichiarato il direttore sportivo Massimo Donadei – disputeremo il campionato di serie C, in un girone difficile. La nostra forza e il nostro orgoglio sono i giovani che meritano di approdare a campionati più importanti. Obiettivo salvezza per continuare a crescere e a imparare. Invitiamo tutti i tarantini a sostenere la squadra che difende i colori cittadini. Le partite interne si svolgeranno nella piscina di via Bruno, il sabato pomeriggio alle 15 con ingresso libero. Voglio ringraziare la proprietà che fa capo al Gruppo Cassalia, per gli sforzi messi in campo per consentire a tanti ragazzi di praticare sport a livello agonistico in una realtà avara di occasioni”.

L’assessore comunale allo Sport, Gianni Azzaro ha formulato il suo in bocca al lupo alla Mediterraneo Sport Taranto. “Per l’intera città – ha detto – è motivo di orgoglio avere una squadra in un campionato nazionale di pallanuoto. Una compagine che crede e investe nei giovani è un valore aggiunto, non un elemento di debolezza”.