Pallanuoto, esordio stagionale in serie C per Mediterraneo Sport Taranto

Con quattro squadre impegnate nei campionati giovanili e assoluti, Mediterraneo Sport Taranto è ormai una realtà consolidata della pallanuoto pugliese e meridionale. Per il secondo anno consecutivo la compagine rossoblu disputerà il campionato di Serie C, nel Girone 7, quello campano, uno dei più impegnativi del torneo.



Il campionato è già iniziato la scorsa settimana, ma alla Mediterraneo è toccato subito il turno di riposo. Il primo impegno, quindi, è quello in programma sabato 17 gennaio, alle 15.30, nell’impianto di casa di Via Bruno. L’avversario di turno è il Circolo Villani San Prisco. Esordio stagionale impegnativo e da non sottovalutare contro una formazione di esperienza, retrocessa dalla Serie B. Anche quest’anno l’obiettivo da centrare è la salvezza ma gli ionici, abbandonati i panni della matricola, dovranno far tesoro dell’esperienza per evitare gli errori dello scorso anno.



“Affrontiamo questa stagione con le nostre armi migliori: tanta passione, grande entusiasmo, un ottimo livello tecnico – afferma Massimo Donadei, direttore sportivo della Mediterraneo Sport Taranto – ma soprattutto con la voglia di continuare a crescere ed imparare. Lo scorso anno abbiamo ottenuto risultati straordinari, è stata la stagione dei record con due titoli interregionali Under 14 e Under 16, un campionato di Serie C chiuso con 9 punti che ci ha permesso di mantenere la categoria senza affanni. Non sarà facile fare meglio, ma di sicuro ci proveremo. I nostri ragazzi sono fortemente motivati e possono contare su uno staff tecnico di assoluto valore. Voglio ricordarli tutti e ringraziarli per il lavoro che svolgono: Sandro Sabato, Renato Semeraro, Antonio Grasso, Giorgia Panzetta, Michele Moccia. In serie C puntiamo alla salvezza, ma in ambito giovanile siamo la squadra da battere e di sicuro venderemo cara la pelle”.



La pallanuoto a Taranto vive di cicli fortemente dipendenti dalle scelte di studio dei ragazzi. Raggiunta la maturità, infatti, molti atleti lasciano la città per proseguire gli studi fuori. Questo può essere un limite in termini di esperienza e furbizia tattica, ma la giovane età diventa un punto di forza in fatto di passione e voglia di crescere. “L’ossatura della squadra in linea di massima è rimasta la stessa dello scorso anno – spiega coach Renato Semeraro – al netto di qualche partenza dovuta a motivi di studio. Conosciamo la categoria e disputiamo questo campionato con maggiore consapevolezza ed esperienza sperando che

si riveli un valore aggiunto. Il Girone 7 è difficile, ci confrontiamo con avversari di grande spessore e rispetto allo scorso anno sembra esserci maggiore equilibrio. Questo è un motivo in più per raddoppiare l’impegno di tutti”.

Con Mediterraneo Sport Taranto, compongono il Girone 7: Napoli Nuoto, Dream Team Salerno, Swim Academy, Cus Bari, Azzurra ’99, Circolo Villani San Prisco, Rari Nantes Napoli e Waterpolo Bari. Per quanto riguarda i campionati giovanili, Mediterraneo Sport Taranto è impegnata nelle categorie Under 12, 14, 16. “Molte compagini si sono rafforzate – spiega ancora Semeraro – oltre al Cosenza, nostra rivale nel 2025, dobbiamo fare attenzione a Sport Project che ha preso diversi atleti interessanti, a Cus Bari e Noci che si sono associati per formare una squadra più competitiva”.