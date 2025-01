Pallanuoto, esordio difficile in serie C per Mediterraneo Sport Taranto

Tanto impegno e voglia di ben figurare non sono bastati alla Mediterraneo Sport Taranto per avere la meglio su Napoli Nuoto nella prima giornata del campionato di serie C di pallanuoto (girone 7), disputata nella piscina di Pozzuoli. 15-5 il risultato finale. Una sconfitta annunciata, frutto della maggiore compattezza ed organizzazione dei campani. I ragazzi di coach Sandro Sabato, prevalentemente juniores e allievi, probabilmente hanno pagato per la giovane età, ma hanno le carte in regola per acquisire sicurezza ed esperienza nel corso del campionato.

L’emozione dell’esordio ha giocato a sfavore degli ionici che hanno chiuso il primo tempo sul 5-0. Più equilibrato il parziale della seconda frazione: 3-1. Buona la tenuta nel terzo (3-2) e quarto tempo (4-2). Per Mediterraneo sono andati a segno Tommaso Mazzeo che ha aperto le marcature ioniche; Lorenzo Pricci e Claudio Palma entrambi su rigore; Gianmarco Zito e Francesco Carone.

“Abbiamo sofferto le assenze dei giocatori di maggiore esperienza – spiega Coach Sabato – e la mancata continuità negli allenamenti. Inoltre, avevamo di fronte un avversario di grande valore con atleti che hanno militato in categorie superiori. Dopo qualche esitazione iniziale, però, la squadra si è ricompattata, ha trovato equilibrio ed è risultata più competitiva. Penso che con il recupero dei tanti assenti riusciremo ad affrontare i prossimi incontri con la determinazione necessaria”.

La seconda giornata di campionato è in programma sabato 18 gennaio, alle ore 15.00, nella piscina di casa del Mediterraneo Village. L’avversario di turno sarà Swim Academy sconfitto in casa dal CUS Bari (13-14) nell’esordio in campionato. Si giocherà a Taranto anche l’incontro tra Waterpolo Bari e Sporting Club Salerno. Dopo la prima giornata, il girone 7 vede a punteggio pieno Napoli Nuoto, Sporting Club Salerno, CUS Bari e Waterpolo Bari. Tutte a 0 punti Volturno SC (un turno in meno), Swim Academy, Prota Giurlero Ischia, RN Napoli, Mediterraneo Sport Taranto.