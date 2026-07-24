PalaMazzola rinnovato, domani porte aperte per il Taranto Open Games

È tutto pronto per il Taranto Open Games, in programma domani, sabato 25 luglio, dalle 15.00 al PalaMazzola di Taranto.

L’evento rappresenta non solo una grande festa dello sport inclusivo.

Di fatto è l’”inaugurazione” del palasport comunale dopo gli importanti lavori di riqualificazione, compresa la nuova climatizzazione, restituendo alla città uno degli impianti che sarà protagonista degli imminenti Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

A partire dalle ore 15.00, con ingresso gratuito, il PalaMazzola ospiterà una manifestazione dedicata a due discipline innovative e inclusive: il BASKIN,promosso da CSAIn, e il FUTS-ALL, il calcio a cinque inclusivo sviluppato da SportInclusion (SPIN) insieme alla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla concreta collaborazione del Comitato Organizzatore Taranto 2026, che ha consentito lo svolgimento del Taranto Open Games all’interno di uno dei luoghi simbolo dei prossimi Giochi. Tra i patrocini c’è quello del Comune di Taranto.

SPIN, attraverso il progetto FUTS-ALL, gode del sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, mentre CSAIn partecipa all’iniziativa anche nella sua veste di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP.

Il pomeriggio vedrà la partecipazione di atleti provenienti da Friuli Venezia Giulia, Calabria e Sicilia.

Per il FUTS-ALL scenderà in campo una rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, composta da giocatori appartenenti a diverse associazioni del territorio regionale, frutto del percorso di diffusione dello sport inclusivo promosso da SPIN e dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nel BASKIN saranno invece protagonisti il Castanea Baskin Messina e gli atleti del Tiger Basket Gioia Tauro.

Il programma della giornata

* 15.00 – Apertura del PalaMazzola (ingresso gratuito)

* 15.30 – Presentazione delle delegazioni e degli ospiti

* 15.40 – Saluti delle autorità e del Comitato Organizzatore

* 16.00 – Lo sport inclusivo: principi e valori

* 16.10 – Presentazione del BASKIN e delle sue regole

* 16.20 – Presentazione delle squadre

* 16.30 – Inizio della partita di BASKIN

* 17.30 – Arrivo e saluto dell’Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero

* 17.50 – Presentazione del FUTS-ALL e delle sue regole

* 18.10 – Presentazione delle squadre

* 18.20 – Inizio della partita di FUTS-ALL

L’ingresso è gratuito. Per agevolare l’organizzazione è consigliata la prenotazione del posto attraverso la piattaforma Eventbrite, al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/baskin-e-futs-all-taranto-open-games-2026-tickets-1992168445448?aff=wadl

Il Taranto Open Games sarà un’occasione per vivere da vicino uno sport che abbatte le barriere, promuove la partecipazione di tutti e dimostra come inclusione, competizione e divertimento possano convivere sullo stesso campo.

L’appuntamento è domani, sabato 25 luglio, dalle 15.00 al PalaMazzola di Taranto.