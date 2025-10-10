Skip to main content

Palafiom, subito big match per Santa Rita Basker Taranto in DR1

Pubblicato | da Angelo Di Leo

Nel basket maschile senior, quest’anno Taranto sarà rappresentata dalla Santa Rita in Divisione Regionale 1.
Domani debutto da non perdere per gli appassionati e per i tifosi (Palafiom ore 18, ingresso libero). 


Il calendario infatti prevede, in apertura di stagione, l’interessantissimo derby ionico con il NewGen Martina allenato dall’ex coach gialloblù Nico Leale, quintetto allestito per essere tra i protagonisti di questo campionato 2025/2026.

La squadra di coach Stefano Mineo (un ritorno) è giovane  e agguerrita e darà “battaglia” su tutti i campi a cominciare dal parquet di casa, il Palafiom. 

Il roster

L’italo-argentino Rodrigo Lavezzari, l’italo-brasiliano Nathan De Sousa alla fine dell’estate si sono aggiunti al gruppo capitanato da Pio Zicari (con la canotta Santa Rita sin dal minibasket…) che quest’anno ha accolto il ritorno in gialloblù di Domenico Bitetti e Daniele Pentassuglia, ovviamente accanto ai confermatissimi Alessandro Conforti, Francesco Fanizzi, Fabrizio Mandrillo e Marco Bianchi.  

Completano  il roster i giovani Francesco Argentiero (nuovo arrivo), Jonathan Renelli (rientrato, cresciuto nel vivaio Santa Rita) e Matteo Minelli (in doppio tesseramento con la Virtus Taranto).

Coach Mineo è coadiuvato dai tecnici Nicola Zicari e Ciccio Simonetti.
Preparatore fisico Mimmo Santarcangelo

Appuntamento dunque a domani, sabato 11 ottobre, ore 18 PalafiomTaranto.

           CALENDARIO GIRONE  D’ANDATA

Sabato 11 ottobre 18:00

Santa Rita Taranto 

NewGen Martina 

Sabato 18 ottobre 18:30 

Seagulls Monopoli 

Santa Rita Taranto 

Sabato 25 ottobre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Cus Bari 

       Domenica 2 novembre 18:30 

       Magna Grecia B. Academy

       Santa Rita Taranto 

Sabato 8 novembre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Duma Bari 

       Sabato 15 novembre 19:30 

      Angiulli Bari 

       Santa Rita Taranto 

Domenica 23 novembre 18:30 

Atletica Basket Putignano 

Santa Rita Taranto 

Sabato 29 novembre 18:00 

Santa Rita Taranto 

Invicta Brindisi 

 Domenica 7 dicembre 18:30 

       Basket Bernalda 

       Santa Rita Taranto 

Giovedì 11 dicembre 20:00 

Santa Rita Taranto 

Carovigno Basket 

Domenica 21 dicembre 18.30 

Virtus Galatina

Santa Rita Taranto

