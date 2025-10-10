Cooltura
Palafiom, subito big match per Santa Rita Basker Taranto in DR1
Nel basket maschile senior, quest’anno Taranto sarà rappresentata dalla Santa Rita in Divisione Regionale 1.
Domani debutto da non perdere per gli appassionati e per i tifosi (Palafiom ore 18, ingresso libero).
Il calendario infatti prevede, in apertura di stagione, l’interessantissimo derby ionico con il NewGen Martina allenato dall’ex coach gialloblù Nico Leale, quintetto allestito per essere tra i protagonisti di questo campionato 2025/2026.
La squadra di coach Stefano Mineo (un ritorno) è giovane e agguerrita e darà “battaglia” su tutti i campi a cominciare dal parquet di casa, il Palafiom.
Il roster
L’italo-argentino Rodrigo Lavezzari, l’italo-brasiliano Nathan De Sousa alla fine dell’estate si sono aggiunti al gruppo capitanato da Pio Zicari (con la canotta Santa Rita sin dal minibasket…) che quest’anno ha accolto il ritorno in gialloblù di Domenico Bitetti e Daniele Pentassuglia, ovviamente accanto ai confermatissimi Alessandro Conforti, Francesco Fanizzi, Fabrizio Mandrillo e Marco Bianchi.
Completano il roster i giovani Francesco Argentiero (nuovo arrivo), Jonathan Renelli (rientrato, cresciuto nel vivaio Santa Rita) e Matteo Minelli (in doppio tesseramento con la Virtus Taranto).
Coach Mineo è coadiuvato dai tecnici Nicola Zicari e Ciccio Simonetti.
Preparatore fisico Mimmo Santarcangelo.
Appuntamento dunque a domani, sabato 11 ottobre, ore 18 PalafiomTaranto.
CALENDARIO GIRONE D’ANDATA
Sabato 11 ottobre 18:00
Santa Rita Taranto
NewGen Martina
Sabato 18 ottobre 18:30
Seagulls Monopoli
Santa Rita Taranto
Sabato 25 ottobre 18:00
Santa Rita Taranto
Cus Bari
Domenica 2 novembre 18:30
Magna Grecia B. Academy
Santa Rita Taranto
Sabato 8 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Duma Bari
Sabato 15 novembre 19:30
Angiulli Bari
Santa Rita Taranto
Domenica 23 novembre 18:30
Atletica Basket Putignano
Santa Rita Taranto
Sabato 29 novembre 18:00
Santa Rita Taranto
Invicta Brindisi
Domenica 7 dicembre 18:30
Basket Bernalda
Santa Rita Taranto
Giovedì 11 dicembre 20:00
Santa Rita Taranto
Carovigno Basket
Domenica 21 dicembre 18.30
Virtus Galatina
Santa Rita Taranto