Palafiom, subito big match per Santa Rita Basker Taranto in DR1

Nel basket maschile senior, quest’anno Taranto sarà rappresentata dalla Santa Rita in Divisione Regionale 1.

Domani debutto da non perdere per gli appassionati e per i tifosi (Palafiom ore 18, ingresso libero).







Il calendario infatti prevede, in apertura di stagione, l’interessantissimo derby ionico con il NewGen Martina allenato dall’ex coach gialloblù Nico Leale, quintetto allestito per essere tra i protagonisti di questo campionato 2025/2026.

La squadra di coach Stefano Mineo (un ritorno) è giovane e agguerrita e darà “battaglia” su tutti i campi a cominciare dal parquet di casa, il Palafiom.

Il roster

L’italo-argentino Rodrigo Lavezzari, l’italo-brasiliano Nathan De Sousa alla fine dell’estate si sono aggiunti al gruppo capitanato da Pio Zicari (con la canotta Santa Rita sin dal minibasket…) che quest’anno ha accolto il ritorno in gialloblù di Domenico Bitetti e Daniele Pentassuglia, ovviamente accanto ai confermatissimi Alessandro Conforti, Francesco Fanizzi, Fabrizio Mandrillo e Marco Bianchi.

Completano il roster i giovani Francesco Argentiero (nuovo arrivo), Jonathan Renelli (rientrato, cresciuto nel vivaio Santa Rita) e Matteo Minelli (in doppio tesseramento con la Virtus Taranto).

Coach Mineo è coadiuvato dai tecnici Nicola Zicari e Ciccio Simonetti.

Preparatore fisico Mimmo Santarcangelo.

Appuntamento dunque a domani, sabato 11 ottobre, ore 18 PalafiomTaranto.

CALENDARIO GIRONE D’ANDATA

Sabato 11 ottobre 18:00

Santa Rita Taranto

NewGen Martina

Sabato 18 ottobre 18:30

Seagulls Monopoli

Santa Rita Taranto

Sabato 25 ottobre 18:00

Santa Rita Taranto

Cus Bari

Domenica 2 novembre 18:30

Magna Grecia B. Academy

Santa Rita Taranto

Sabato 8 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Duma Bari

Sabato 15 novembre 19:30

Angiulli Bari

Santa Rita Taranto

Domenica 23 novembre 18:30

Atletica Basket Putignano

Santa Rita Taranto

Sabato 29 novembre 18:00

Santa Rita Taranto

Invicta Brindisi

Domenica 7 dicembre 18:30

Basket Bernalda

Santa Rita Taranto

Giovedì 11 dicembre 20:00

Santa Rita Taranto

Carovigno Basket

Domenica 21 dicembre 18.30

Virtus Galatina

Santa Rita Taranto