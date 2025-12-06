Palafiom, stasera a Taranto la grande boxe targata Quero

La sfida sportiva è stata lanciata ieri sera nella sede di Fondazione Taranto25, in via Pentite n.17 nella Città Vecchia dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 24^Trofeo “Città di Taranto”, la manifestazione pugilistica che la Quero-Chiloiro ha voluto organizzare alla fine di un anno importante per la storia del pugilato tarantino.

La palestra Quero-Chiloiro – nel cinquantacinquesimo anno di attività, fondata dal maestro benemerito Vincenzo Quero, colonna portante della società di boxe tarantina, e da Domenico Chiloiro, al quale si è voluto dedicare il memorial di questa 24^edizione di boxe spettacolare – festeggia anche il cinquantesimo anniversario dalla conquista del titolo italiano pesi leggeri di Vincenzo Quero su Rosario Sanna, il 13 agosto 1975 di fronte ai diecimila spettatori che gremirono lo stadio allora Salinella, poi Iacovone.

Il Trofeo “Città di Taranto”, che da ventiquattro edizioni porta il ring della Quero nei punti più significativi della città, stasera sarà di scena al Palafiom.

Presentata da Matteo Schinaia, la conferenza ieri ha visto la partecipazione del manager e coach Cataldo Quero, accanto a suo padre Vincenzo, dei soci di Fondazione Taranto25 Raffaele Lucchese e Fabio Polito, del presidente del Panathlon Club Taranto Magna Grecia Gianni Cristofaro, dell’assessora alla Pubblica Istruzione Maria Lucia Simeone, del consigliere comunale Giovanni Azzaro, in rappresentanza dell’Archimede di Taranto, del prof Giuseppe Palma.

24^Trofeo Città di Taranto, stasera dalle 19:00.

L’evento targato Quero, in collaborazione con Promo Boxe Italia, sarà incentrato sulla contesa titolo del Mediterraneo WBA sulle dieci riprese tra il già campione italiano pesi medi e campione mondiale youth Giovanni Rossetti e il pugile serbo Novak Radulovic: le operazioni di peso si sono svolte all’attenzione del supervisore WBA venezuelano Carlos Chavez Junior.



Sono saliti sulla bilancia anche gli altri professionisti del contest internazionale: il superwelter Francesco Magrì che sfiderà sulle otto riprese il georgiano Konstantine Jangavadze. il peso supermedio Ivan Gimmi che sarà sulle sei riprese contro il marocchino Kalidou Badio e il peso cruiser Christian Ressa che incontrerà sulle sei riprese lo sloveno Luka Rakic.

A scaldarsi per stasera anche il 75 kg Alessandro Donvito che affronterà la sfida da semi-pro contro l’altro boxeur pugliese Francesco Cela.