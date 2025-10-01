Appuntamenti, Eventi, Futsal, Sport
Palafiom, nona edizione del Trofeo Gems
Trofeo Gems, nona edizione per un classico al PalaFiom di Taranto, appuntamento che anticipa campionato e coppa della stagione di futsal.
Quest’anno si contendono la coppa l’Atletico Città di Taranto c5 femminile, la Virtus Cap San Michele e il Real Petrello.
Ospiti della serata il vicario della Divisione calcio a5, Leonardo Todaro, e la sorella di Donatella De Blasio a cui sarà dedicata la targa di miglior giocatrice del trofeo.
Stasera 1 Ottobre alle 21:00 ci sarà il sorteggio in diretta streaming sulla pagina Facebook Atletico Città di Taranto c5 femminile, saranno così stabilite le due squadre che daranno il i inizio al triangolare che si disputerà domenica 5 ottobre.