Paideia Mediterranea, quattro giornate di incontri nel Dipartimento Jonico Uniba





Il Festival intende indagare e valorizzare la Paideia mediterranea come modello di formazione integrale del cittadino contemporaneo, capace di coniugare tradizione e innovazione, responsabilità civica, pensiero critico, creatività e cura della comunità.

L’iniziativa affronta infatti alcuni dei temi cruciali come la povertà educativa e digitale e promuove il dialogo interculturale e interreligioso.

Da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre prossimi si svolgerà nel Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” la 2ª edizione del Festival MEDITERRAE, dedicata come detto al tema “Paideia Mediterranea: Riflessi, Intersezioni, Radicamenti, Proiezioni”.

Si tratta dell’appuntamento conclusivo del progetto P.R.I.A.M.O., guidato dalla professoressa Adriana Schiedi, associata di Pedagogia generale e interculturale e responsabile scientifica del progetto finanziato dal CIMEA – nell’ambito del programma nazionale “Povertà educativa” – e realizzato in collaborazione con la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

Quattro giorni di approfondimenti e confronto sui temi della Paideia mediterranea, dell’educazione e dello sviluppo sostenibile.



Ogni mattinata di lavori sarà dedicata a panel e tavole rotonde con studiosi, istituzioni e operatori culturali.

Le sessioni pomeridiane offriranno laboratori, momenti creativi e attività partecipative, coinvolgendo docenti, studenti, associazioni e comunità del territorio.