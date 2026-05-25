“Padre”, Papa Francesco visto da Salvatore Cernuzio. Due presentazioni in Puglia

Due appuntamenti in Puglia per la presentazione di “Padre”, il nuovo libro del vaticanista Salvatore Cernuzio dedicato a Papa Francesco. Un viaggio intenso tra spiritualità, umanità e relazioni universali attraverso lo sguardo di Papa Francesco. Un racconto inedito di Papa Francesco, un volume che sta suscitando grande interesse per il suo approccio autentico e profondamente umano alla figura del Pontefice dietro le quinte.

Le presentazioni si terranno a Santeramo in Colle, martedì 26 alle 19:00 e Taranto, mercoledì 27 maggio alle 18:30, in piazza Regina Pacis, a Lama. Due incontri pubblici aperti alla cittadinanza, pensati come momenti di dialogo, riflessione e confronto sui grandi temi che attraversano il nostro tempo: la fede, la famiglia, il valore delle relazioni, la fragilità dell’uomo contemporaneo e il bisogno di speranza.

Attraverso testimonianze, racconti e retroscena inediti, Cernuzio accompagna il lettore dentro il mondo di Papa Francesco, offrendo un ritratto sincero e profondo di Jorge Mario Bergoglio, lontano dalla narrazione istituzionale e più vicino, invece, alla dimensione umana e quotidiana del “padre” capace di parlare al cuore delle persone.

Il libro nasce dall’esperienza diretta dell’autore accanto al Santo Padre e restituisce uno sguardo privilegiato sul pensiero del Pontefice, sulle sue emozioni, sul rapporto con la gente e sul significato della paternità intesa non solo in senso religioso, ma anche umano e sociale. Le due serate saranno inoltre occasione per coinvolgere il pubblico in momenti di confronto diretto con l’autore, favorendo una partecipazione attiva e condivisa attorno ai valori della cultura, dell’ascolto e della comunità.