Padel, niente ferma il Rosa. Ecco i numeri dell’edizione 2026

In occasione dell’8 marzo, 48 giocatrici di padel sono scese in campo per sostenere la ricerca sui tumori femminili, raccogliendo 3.195 euro destinati alla Fondazione Umberto Veronesi.

L’ottava edizione del torneo di beneficenza “Niente ferma il Rosa” organizzata come ogni anno dalla Pink Ambassador della Fondazione, Simona Ceglie, ha riunito giocatrici provenienti da tutta la provincia sui quattro campi del Fabs Padel Center di San Giorgio Jonico.

«È stata una giornata di sorrisi, abbracci e speranza – racconta Simona Ceglie –. Questo torneo è diventato nel tempo un appuntamento atteso e un punto di riferimento per Taranto e per tutte le ragazze che amano il padel. Lo sport, quando incontra la solidarietà, riesce a generare qualcosa di davvero speciale».

Il torneo, disputato con la formula del doppio femminile giallo A+B, ha visto 31 partite giocate con entusiasmo, spirito sportivo e amicizia.

A conquistare la vittoria è stata proprio la Pink Ambassador Simona Ceglie in coppia con Graziana Castellana. Hanno superato in finale Federica Pesari e Tiziana Lenoci con il punteggio di 6-3.



Sul terzo e quarto gradino del podio si sono classificate le coppie Fabbiano – Liuzzi e Monteleone – Oliva.

L’intero ricavato delle iscrizioni, insieme ai fondi raccolti grazie alla lotteria a premi e al supporto degli sponsor, è stato devoluto alla Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili.

Main Sponsor del torneo di beneficenza: Baux Casa. Sponsor: King Padel, Studio100, DaMò, Edelweiss vivaio, Love Pizza, Canneto Beach, Officine Grafiche, Agata Profumerie, Ottica centro visione e postura, Farmacia Di Noi, Funny Dreams Bowling, Drago srl, We Too Photo, Familia Cafè, Elettrauto Pastore, Biga Lovers, Casarredo Caiazzo, Odontoiatra Federica Zito, Mgm Casa, D’Addario Biz, Leggieri Assicurazione Brokers, Centro Einstein.