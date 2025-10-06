Padel e solidarietà, niente ferma il Rosa

E’ stato molto più di un torneo di padel: è stata una giornata di sorrisi, abbracci e speranza.

La quarta edizione di “Niente ferma il Rosa”, organizzata da Simona Ceglie, Pink Ambassador di Taranto della Fondazione Veronesi, ha battuto ogni record: 4.130 euro raccolti per sostenere la ricerca sui tumori femminili.

Quarta edizione per una manifestazione che, non a caso, si è svolta nel mese in cui tutto il mondo si tinge di rosa per ricordare l’importanza della prevenzione contro il tumore al seno.

48 giocatrici si sono ritrovate al Fabs Padel Center di San Giorgio Ionico per dare forma concreta a un messaggio potente: la forza delle donne, quando si unisce, può davvero fare la differenza.

A rendere ancora più speciale l’edizione di quest’anno, la presenza di Simone Filigura, coordinatore nazionale del progetto Pink Ambassador della Fondazione Veronesi, arrivato da Milano per prendere parte all’evento.

«A marzo avevo promesso di portare un rappresentante della Fondazione e ci sono riuscita – ha raccontato con emozione Simona Ceglie – volevo far capire cosa rappresenta questo torneo per noi: un momento di solidarietà autentica, dove si respira energia positiva e voglia di fare del bene».

Il progetto Pink Ambassador, nato nel 2014, sostiene la ricerca sui tumori femminili e promuove l’attività fisica come strumento di prevenzione e rinascita dopo la malattia. Ogni anno, in Italia, oltre 55.000 donne si ammalano di tumore al seno, 12.000all’utero e 5.000 alle ovaie.

«Sono stato invitato da Simona e ho accolto con grande piacere l’invito – ha commentato Simone Filigura – ho avuto l’occasione di raccontare cosa fa la Fondazione Veronesi e in particolare il progetto Pink Ambassador, che coordino da otto anni. Dal 2014 la Fondazione ha sostenuto 651 ricercatrici e ricercatori che ogni giorno lavorano per trovare cure sempre più efficaci».

Sul campo si è respirata un’atmosfera unica: tra scambi di gioco e applausi, solidarietà e sport si sono fusi in un unico grande abbraccio solidale.



Il torneo, disputato con la formula del doppio femminile giallo A+B, ha visto 31 partite giocate con entusiasmo e spirito di amicizia.

A conquistare la vittoria sono state Sara Valentini e Rita Mondella, che hanno superato Simona Ceglie e Roberta Guanadio con il punteggio di 6-2. Al terzo e quarto posto si sono classificate le coppie Stefanelli–Venuto e Sforza–Rizzo.

Tra gli ospiti presenti, anche il sindaco di San Giorgio Ionico, Mino Fabbiano, che ha voluto ringraziare Simona Ceglie e le partecipanti: «La ricerca e la prevenzione salvano vite. Eventi come questo sono un esempio straordinario di come lo sport possa diventare strumento di solidarietà e consapevolezza».

L’intero ricavato delle iscrizioni, insieme ai fondi raccolti con la lotteria a premi e grazie al supporto degli sponsor, è statodevoluto alla Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili.

Una domenica speciale, fatta di sport e cuore, che ha lasciato un segno profondo. Perché, davvero, niente ferma il rosa.

‘Un ringraziamento speciale va ai tantissimi sponsor che hanno sostenuto il torneo’ evidenzia l’organizzazione nella nota.