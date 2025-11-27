Pacinotti, dai Geometri del futuro un’idea per Taranto

La proposta di riqualificazione di un ambito urbano (o di un immobile…) degli studenti dell’IISS Pacinotti. Domani incontro con amministratori locali e addetti ai lavori in aula magna. E’ la terza tappa del viaggio nei quattro istituti secondari superiori della provincia ionica. Dopo gli interessanti e partecipati incontri svolti la scorsa settimana a Manduria e Martina Franca, Consiglieri del Collegio della provincia di Taranto e giovani iscritti proseguono il tour per confrontarsi con chi sta studiando per intraprendere la professione. Terza tappa, come detto, domani 28 novembre al Pacinotti di Taranto.

Dalle scuole, inoltre, giungono idee da realizzare nella propria città! Domani, come già avvenuto la scorsa settimana negli IISS Einaudi di Manduria e nel Da Vinci di Martina, gli studenti del Pacinotti illustreranno al sindaco la proposta di riqualificazione di un sito o di un’area urbana.

La serie di incontri con le scuole è promossa dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto. Com’è noto, i CAT (Costruzione Ambiente Territorio, denominazione più recente degli Istituti per Geometri) nell’area ionica sono quattro: Da Vinci di Martina Franca, Pacinotti di Taranto, Einaudi di Manduria e Perrone di Ginosa.

“Abbiamo deciso di incontrare studentesse e studenti nel luogo in cui si preparano per intraprendere la nostra professione – spiegano dal Collegio ionico – e abbiamo chiesto loro di predisporre un’idea di riqualificazione, ammodernamento, realizzazione… che abbia come obiettivo una porzione della propria città. Un angolo da recuperare o valorizzare. Protagonisti del viaggio i Consiglieri del nostro Collegio e giovani iscritti già attivi sul piano professionale. Si stanno confrontando in questi giorni con i disegnatori del futuro, valutando inoltre le proposte dei gruppi di lavoro coordinati dal corpo docente. Di volta in volta, tappa dopo tappa, la nostra delegazione è accolta dal dirigente e dai prof di riferimento.

LA PROSSIMA TAPPA, dunque, è domani al Pacinotti di Taranto. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’edizione 2025 di “Punti Fermi – Geometra il Futuro a misura” che vivrà il suo momento conclusivo il prossimo 12 dicembre nel teatro Fusco.

Nel corso della sessione mattutina, le quattro scuole protagoniste di questo percorso didattico-professionale e i rappresentanti del nostro Collegio – alla presenza di autorità, amministratori pubblici e iscritti – incroceranno tesi e riflessioni scaturite dagli incontri precedenti.