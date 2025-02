Orfeo, teatro e musica per festeggiare 110 anni: il programma del 27 febbraio

“Io sono Santa” è lo spettacolo teatrale che celebrerà i 110 anni del Teatro Orfeo, il 27 febbraio, con una festa che partirà alle 21 con la pièce teatrale scritta da Alessandra Macchitella, con regia di Clarizio Di Ciaula. Sul palco gli attori Francesca Anelli e Gianluca Busco (foto Aurelio Castellaneta)

“Il mondo non fa per me. L’ho capito quando ho cercato di far sentire la mia voce ma tutti hanno guardato il modo in cui si muove la mia bocca”. In uno studio psichiatrico si alternano le confessioni di due gemelle, Santa e Luana, sospettate di un misterioso omicidio. Due donne identiche nell’aspetto ma opposte nella loro essenza: Santa, sensuale e spregiudicata, usa il proprio corpo come arma di potere, sfruttando la sua bellezza per ottenere tutto ciò che desidera, prendendosi l’intera scena, anche il titolo. Luana, seria e riservata, rifiuta quella stessa bellezza, vergognandosene, e cerca di farsi strada con le sue capacità intellettuali, mortificando ogni forma di apparenza.

Santa e Luana sembrano correre parallele, ma più si addentrano nelle loro storie, più la loro dualità sembra incrinarsi…

Sullo sfondo c’è Taranto con le sue luci e ombre riflette l’anima fratturata delle protagoniste. intrecciate a Taranto”.

“Io sono Santa” rientra nel progetto “Opera Prima”, un impegno concreto della Fondazione Taranto25 per sostenere il talento e la creatività di esordienti pugliesi, partendo proprio da Taranto. Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione 2024/2025 del Teatro Orfeo. Per informazioni e biglietti: 099 4533590 – 3290779521. www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it

GEA, “DIVERSA TOUR” SEASON

Giovedì 27 febbraio, al termine dello spettacolo teatrale “Io sono Santa”, la cantante si esibirà in un viaggio musicale che celebra l’inclusività e la libertà con un’intima connessione emotiva. Gaia Daria Miolla, nota al pubblico come Gea, cantautrice e polistrumentista, torna sul palco con la seconda stagione del suo “Diversa Tour”, un’esperienza musicale unica e autentica che oltrepassa barriere e stereotipi. Organizzato da Orfeo S.r.l., il tour trae supporto dal contributo di Nuovo Imaie, conquistato dall’artista vincendo la categoria inediti del noto concorso nazionale canoro Premio Apulia Voice 2024 organizzato dalla M.A. Eventi di Taranto. Con questo nuovo progetto, Gea invita il suo pubblico a riflettere, sognare e lasciarsi trasportare dalla trasformazione che solo la musica è in grado di suscitare.