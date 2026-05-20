Orfeo, la Compagnia del teatro va in scena con ‘Le amiche di Olga’

Una scrittrice in crisi, tre donne che entrano nella sua casa e un equilibrio che, poco alla volta, comincia a incrinarsi.



Parte da qui “Le amiche di Olga”, lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Clarizio Di Ciaula, che debutta sabato 30 maggio alle ore 21.00 sul palco dell’Orfeo di Taranto.

Una storia che sembra muoversi inizialmente nei territori della commedia leggera, tra convivenze inattese, caratteri diversi e relazioni da decifrare, ma che cambia presto direzione, lasciando emergere un giallo dai contorni oscuri e risvolti psicologici.

La nuova produzione porta in scena la Compagnia del Teatro Orfeo, nata dall’esperienza formativa della Scuola di Recitazione del Teatro Orfeo di Taranto, giunta al suo decimo anno di attività. Un percorso che nel tempo ha costruito competenze, presenza scenica e una comunità teatrale viva, capace di trasformare lo studio in esperienza di palcoscenico.

In scena ci saranno Deborah De Tommaso, Valentina Ferrari, Clarissa Guida, Ketty Monetti, Margot Pompilio e Ilaria Taurino.

Al centro della vicenda c’è Olga, autrice di romanzi, attraversata da una profonda crisi creativa. Nel tentativo di uscire da quell’impasse decide di affittare alcune stanze del suo appartamento a tre donne, nella speranza che la convivenza possa offrirle nuovi stimoli e nuovi materiali narrativi.

Ma l’apparente leggerezza iniziale lascia spazio a una tensione crescente. L’improvviso arrivo della psicoterapeuta di Olga pone lo spettatore davanti a qualcosa di inatteso, diverso da tutto ciò che è accaduto fino a quel momento, facendo emergere una trama più ambigua, sospesa tra realtà, immaginazione e fragilità interiori.

“Le amiche di Olga” diventa così un racconto teatrale sul confine sottile tra ciò che si mostra e ciò che resta nascosto. Uno spettacolo che accompagna il pubblico dentro una storia fatta di relazioni, segreti e cambi di prospettiva.

Lo spettacolo conferma anche il lavoro del Teatro Orfeo sulla formazione e sulla crescita di nuovi percorsi scenici, offrendo alla Compagnia nata dalla Scuola di Recitazione l’occasione di confrontarsi con una produzione originale e con il pubblico.

Info e biglietti 099 4533590

www.teatrorfeo.it

info@teatrorfeo.it