Orfeo Jazz, Pelù e Casarano a Taranto. Unica data in Italia

Una serata destinata a lasciare il segno. Il palcoscenico del Teatro Orfeo si prepara ad accogliere uno degli incontri musicali più sorprendenti della stagione: Piero Pelù e Raffaele Casarano insieme per un concerto esclusivo che promette scintille tra rock ed eleganza jazzistica.



Si terrà a Taranto, unica data in Italia, appuntamento domenica 29 marzo alle ore 21, nell’ambito della terza edizione dell’Orfeo Jazz, in programma al Teatro Orfeo. Sarà un incontro inedito, potente e imprevedibile: la voce graffiante di Pelù si intreccerà con il sax visionario di Casarano in un viaggio musicale che attraversa jazz, rock, improvvisazione e contaminazioni sonore. Un concerto costruito come una vera esperienza dal vivo, dove energia, virtuosismo e libertà creativa daranno vita a un dialogo artistico unico.



Sul palco con loro un ensemble di musicisti di straordinario talento: Sade Mangiaracina al pianoforte, Giorgio Vendola al basso e contrabbasso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria e Alessandro Monteduro alle percussioni. Il repertorio attraverserà momenti iconici della carriera di Pelù e nuove suggestioni sonore rilette attraverso il linguaggio del jazz contemporaneo. Un esperimento musicale che esplode per la prima volta sul palco, costruito sull’incontro tra mondi diversi ma sorprendentemente affini.

Voce storica dei Litfiba, Piero Pelù è da oltre quarant’anni uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. Cantante, performer e autore carismatico, ha segnato la storia del rock nazionale con brani diventati generazionali e una presenza scenica travolgente. Accanto alla carriera con i Litfiba, Pelù ha costruito un percorso solista ricco di sperimentazioni artistiche, collaborazioni e successi discografici, mantenendo sempre intatta la sua identità ribelle e anticonformista. La sua voce potente e inconfondibile continua a rappresentare uno dei simboli più autentici del rock italiano.

Sassofonista di fama internazionale, Raffaele Casarano è tra gli artisti più innovativi della scena jazz contemporanea. Fondatore e direttore artistico del Locomotive Jazz Festival, da oltre vent’anni porta avanti una ricerca musicale che unisce jazz, elettronica, world music e tradizione mediterranea. Le sue collaborazioni spaziano tra artisti di fama mondiale e protagonisti della musica italiana, con una cifra stilistica che privilegia l’emozione e la contaminazione dei linguaggi sonori.