Orfeo Jazz, fantastico incontro tra generi musicali. Il programma

Taranto- ecco l’edizione 2026 dell’Orfeo Jazz. Dal 29 marzo, tre serate in cui il jazz dialogherà con gli altri generi musicali grazie alla presenza di Piero Pelù, Raffaele Casarano, Enzo Avitabile, Tony Esposito e Tiromancino.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina, nel foyer del Teatro Orfeo, alla presenza di Mattia Giorno, vicesindaco di Taranto; Adriano Di Giorgio, titolare del Teatro Orfeo; Donato Fusillo, presidente dell’Orfeo Jazz; e Raffaele Casarano, musicista, direttore artistico e ideatore del Locomotive Jazz Festival.

GLI APPUNTAMENTI

Domenica 29 marzo, ore 21

Raffaele Casarano incontra Piero Pelù.

Con: Sade Mangiaracina (piano), Giorgio Vendola (basso/contrabbasso), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria), Alessandro Monteduro (percussioni).

Ticket:

Platea e Prima Galleria: 55 € + prev.

Seconda Galleria e Platea Laterale: 50 € + prev.

Terza Galleria: 45 € + prev.

Sabato 11 aprile, ore 21

Enzo Avitabile & Tony Esposito – “Neapolitan Invasion”.

Ticket:

Platea e Prima Galleria: 35 € + prev.

Seconda Galleria e Platea Laterale: 30 € + prev.

Terza Galleria: 25 € + prev.

Mercoledì 29 aprile, ore 21

Tiromancino – “Quando meno me lo aspetto Tour”.

Ticket:

Platea e Prima Galleria: 55 € + prev.

Seconda Galleria e Platea Laterale: 50 € + prev.

Terza Galleria: 45 € + prev.

TICKET E INFORMAZIONI

Acquisti su: www.teatrorfeo.it, 2tickets, TicketOne e al botteghino del Teatro Orfeo (via Pitagora 80).

Info, abbonamenti e biglietti: 099 4533590 – 329 0779521