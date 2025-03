Orfeo Jazz, chiusura con un altro grande appuntamento

Si chiuderà l’Orfeo Jazz con l’appuntamento di sabato 5 aprile alle ore 21 con “Signorile / Partipilo / Ponticelli / Morello – Special Guest Enrico Rava”. Il concerto nasce da un’idea del pianista Mirko Signorile che nel 2018 aveva pubblicato per Auand Records “Trio Trip”, un disco in trio realizzato con il contrabbassista Francesco Ponticelli ed il batterista Enrico Morello.

Il progetto era in via di evoluzione con l’ideazione di un nuovo disco che avrebbe visto anche la partecipazione del sassofonista Gaetano Partipilo. Il lockdown del 2020 ha poi reso impossibile la realizzazione di questo nuovo lavoro, rimandandolo. Il concerto di Taranto diventa quindi un’occasione speciale per riunire il quartetto, riprendendo quel filo creativo speciale, e ospitare il trombettista Enrico Rava. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, Rava è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente. Suona con tutti i più grandi jazzisti del mondo e nella sua carriera come trombettista e compositore annovera più di 90 dischi di cui circa 25 portano il suo nome. Una vera icona del Jazz.

L’Orfeo Jazz nasce da un’idea condivisa tra il presidente della rassegna, Donato Fusillo, e il titolare del Teatro Orfeo Adriano Di GiorgioP. atrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia. Partner dell’evento ITS Academy Mobilità. Ticket: su www.teatrorfeo.it – 2tickets – ticketone e botteghino del teatro Orfeo in via Pitagora, 80.

Lo spettacolo rientra negli appuntamenti fuori abbonamento del “Teatro Orfeo 110 anni di storia” per il cartellone ORFEO JAZZ 2024/2025.